Dulce María muestra su rostro al natural

La cantante subió una foto en la que aparece sin una gota de maquillaje, y sus seguidores no se resistieron a comentar la foto

REDACCIÓN 09/01/2018 02:54 p.m.

Dulce María acompañó la fotografía con un positivo mensaje (FOTO TOMADA DE WEB)

Dulce María mostró su rostro al natural a través de una publicación en su cuenta de Instagram, sus seguidores no se resistieron a comentar la imagen y llenaron de halagos a la cantante.

De acuerdo con Grupo Fórmula, la publicación donde Dulce aparece sin una gota de maquillaje, cautivó a sus fans.

La cantante y actriz acompañó la publicación con el siguiente mensaje: "La vida es bonita, no importa la situación que estés viviendo ...el simple hecho de vivir es un regalo, mientras tengamos los ojos abiertos apreciemos lo que nos rodea y amemos con el corazón abierto, no dejemos de sorprendernos con la naturaleza, la inocencia y aunque a veces nos cansemos no hay que renunciar a nuestros sueños, Buen día queridos Guerrerros de la vida", escribió la ex RBD.

Buen lunes!!!???????????? Una publicación compartida de Dulce Maria (@dulcemaria) el Ene 8, 2018 at 11:20 PST

Dulce María acostumbra complacer a sus seguidores con imágenes donde porta poco maquillaje y otras que acompaña de mensajes positivos.

Buenos días! Pre navidad ???????????? Una publicación compartida de Dulce Maria (@dulcemaria) el Dic 22, 2017 at 10:43 PST

