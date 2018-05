Ex RBD

Dulce María al natural, como pocas veces se ha mostrado

Dulce María compartió unas fotografías que dejaron impactados a sus seguidores porque la cantante se mostró como nunca antes

REDACCIÓN 29/05/2018 05:50 p.m.

No es la primera vez que Dulce María se muestra al natural, pero sí la primera en que muestra su lado más humano (FOTO TOMADA DE WEB)

La actriz y cantante Dulce María, dejó a sus seguidores de Instagram impactados al mostrarse como pocas veces lo hace, al natural y completamente humana.

De acuerdo con Publimetro, la cantante no deja de mostrar su belleza en redes sociales, y prueba de ello son las fotografías en bikini con las que ha incendiado Instagram.

Sin embargo, en esta ocasión Dulce María quiso mostrarse de una forma diferente y como pocas estrellas lo hacen, al natural, trasparente y humana:

"Lo mejor de la vida es gratis...si agradecemos cada despertar ,cada bendición ,cada alimento ,nuestra familia, y cada cosa que tenemos por mas pequeña que sea ,será mucho más fácil ser felices pues valoraremos lo que Si tenemos. Cuando basas tu vida en las cosas materiales y nada te basta ,nunca podrás será feliz pues siempre te sentirás que algo te falta ,y te sentirás frustrado , porque lo que en realidad te falta es Gratitud y valorar el simple hecho de estar vivo y no dar por hecho ni creer que todo lo que tienes es porque lo mereces ,porque la vida te pone a prueba y te da lecciones y si no valoras y no agradeces lo que tienes te lo quita cuando menos te lo esperas ... #aquíreflexionando valora y agradece lo que tienes y trabaja duro por lo que quieres tener", escribió la actriz.

