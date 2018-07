Dulce María

Critican a Dulce María por darle la espalda a la Selección y apoyar a Brasil

La cantante y actriz Dulce María mostró su apoyo por el equipo de Brasil y le llovieron críticas en redes sociales

REDACCIÓN 02/07/2018 05:10 p.m.

Dulce María recibió críticas en Twitter tras compartir un polémico mensaje en el que externaba su apoyo a la Selección de Brasil (FOTO TOMADA DE WEB)

Dulce María recibió críticas en Twitter tras publicar que su apoyo era para Brasil y no para le Selección de México. Las declaraciones de la cantante generaron descontento entre sus seguidores.

Vamos Mexico!!!! ???????????????????? Una publicación compartida de Dulce Maria (@dulcemaria) el 23 Jun, 2018 a las 8:12 PDT

De acuerdo con Publimetro, antes de iniciar el partido de México contra Brasil, durante el Mundial de Rusia, Dulce María lanzó un tuit en el que confesó que en esta ocasión apoyaría a Brasil, lo cual generó polémica.

?????? pues que creeeeen!! Que hoy le voy a Brasiiiiiil!!!! ?????????????????? https://t.co/2OVw6ClzSr — Dulce Maria (@DulceMaria) 2 de julio de 2018

Que trizte que te vallas por un equipo que no es tu pais de verdad ???????????????? — LAUREN ??? (@Lauradulceocam1) 2 de julio de 2018

Después de varias críticas, la cantante publicó otro tuit en el que aseguró que tenía una buena razón para apoyar a Brasil.

?????? es porque dicen q a los que yo le voy pierden — Dulce Maria (@DulceMaria) 2 de julio de 2018

Sin embargo, ni con la buena suerte de Dulce María la Selección Mexicana pudo ganarle la brasileña.

Le iba dando buena suerte ?? — Dulce Maria (@DulceMaria) 2 de julio de 2018

