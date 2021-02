Duarte envía carta a PGR por 'vuelos de la muerte'

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa envió un nuevo escrito, ahora dirigido a la Procuraduría General de la República (PGR), en el que se pone a disposición para ser investigado por el delito de desaparición forzada.

En la misiva, Duarte de Ochoa manifestó tener un ‘temor fundado’ de que se lleven a cabo indagatorias en su contra, de las cuales no pueda defenderse conforme a derecho.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Revelan cómo Duarte desaparecía personas con 'vuelos de la muerte'

El escrito fue dirigido a Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR y fue entregado en las instalaciones el pasado 27 de febrero.

El exmandatario resalta en la carta que puede recibir, en el Reclusorio Norte, donde se encuentra privado de su libertad, todo tipo de documentación y notificaciones derivados de investigaciones que lo relacionen o impliquen en algún delito.

Además, Javier Duarte acusó que la Fiscalía de Veracruz le negó sus peticiones formales, en dos ocasiones para conocer si era investigado por el delito de desaparición forzada.

“Derivado de la imparcialidad y desapego a la ley con la que ha actuado la Fiscalía del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aunado a que hasta la fecha han hecho caso omiso a las peticiones presentadas por el suscrito en fecha 15 y 19 de febrero de 2018, me permito realizar las siguientes manifestaciones, para que sean tomadas en consideración de usted, C. Procurador”, escribe el ex gobernador.

Cabe recordar que colectivos ciudadanos en Veracruz dieron a conocer el modus operandi en el que el exmandatario desaparecía cuerpos, con los llamados ‘vuelos de la muerte’.

Estos consistían, aseguran, en el uso de helicópteros de la Fuerza Civil para aventar los cuerpos de las víctimas a una barranca conocida como La Olímpica.

La Fiscalía de Veracruz, en el gobierno de Miguel Ángel Yunes investiga los hechos y señalamientos de los colectivos de familiares de desaparecidos.





Con información de Excélsior.





MV