Dua Lipa cautivó en redes con su suave caminata en la alberca

REDACCIÓN 15/08/2018 12:43 p.m.

Recientemente la cantante británica Dua Lipa sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir un video con una sensual caminata.

De acuerdo a El Informador, Dua Lipa título al clip como: "Clickbait", y luce un bikini con estampado de leopardo.

RITA ORA FELICITA A CARA DELEVINGNE POR SU CUMPLEAÑOS CON GROTESCA FOTO SEXUAL

heatwave Una publicación compartida de DUA LIPA (@dualipa) el 14 Ago, 2018 a las 5:57 PDT

Cabe señalar que Dua Lipa ya superó los 5 millones de reproducciones y millones de comentarios por parte de sus fans en la red social.

Recordemos que Dua Lipa de 22 años de edad, nació en Londres, su carrera musical despegó en 2015 con el sencillo "Be the One".

clickbait Una publicación compartida de DUA LIPA (@dualipa) el 13 Ago, 2018 a las 6:53 PDT

Asimismo se ha colocado en el gusto de la gente, muestra de ello fue su presentación en el espectáculo previo a la final de la Champions League.

auc

LEA TAMBIEN Conoce al nuevo novio de 41 años de Belinda En un programa de chismes compartieron las fotos que seguidores de Belinda compartieron en Twitter

LEA TAMBIEN La foto viral de los hijos de John Lennon y Paul McCartney Los hijos de los integrantes de la banda icónonica, The Beatles encendieron las redes sociales por su fuerte parecido

LEA TAMBIEN Mayrin Villanueva reveló que fue infiel y eso causó su divorcio La actriz Mayrin Villanueva confesó por primera vez que le fue infiel a Jorge Poza y eso fue lo que provocó su divorcio