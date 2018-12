Drew Barrymore muestra su antes y después tras bajar 12 kilos

REDACCIÓN 24/12/2018 10:36 a.m.

La actriz Drew Barrymore cierra el año mejor que nunca y orgullosa de los cambios que ha sufrido su cuerpo.

De acuerdo a Publimetro, Drew Barrymore de 43 años recientemente se sometió a un duro entrenamiento y a través de su cuenta de Instagram y mostró una foto del antes y después tras perder 12 kilos.

La protagonista de Santa Clarita Diet escribió:

"Cuando miro Instagram, me hacen pensar que debería estar en mi mejor momento. Pero la mayoría de los días, carezco de coherencia debido a la vida real.Solución: con las personas adecuadas ... podemos hacer realidad nuestros objetivos", escribió Drew, y agregó, "aquí estoy yo en una postura anterior y luego 25 libras más tarde en el mismo lugar. ¡Puedes decir que mi cara es mucho más delgada!".

Drew Barrymore también agradeció la ayuda a su entrenadora Marnie Alton. La elogió por ser alguien a quien puede recurrir cuando siente que necesita consejos, y le dio las gracias por ayudarla a perder peso y transformar su salud en sólo tres meses.

Después de publicar sobre su radical cambio, también habló sobre su divorcio.

"Érase una vez ... Recuerdo haber leído un artículo que decía que había conseguido mi final feliz después de todo. Mirando esta imagen, seguramente se ve de esa manera. Y luego, como muchas veces en la vida para todos nosotros, nuestros planes cambian y nuestros sueños se ajustan. Pero eso no significa que cada segundo no valga la pena... Después de todo, logré mi sueño. 2 niñas sanas. Will y yo seguimos maravillados por lo que hicimos y tratamos de ser los mejores padres que podemos ser. No siempre es fácil y el punto es ... nada en la vida lo es. ¡Pero eso no significa que cualquier amargura supere lo tiempos dulces!".

