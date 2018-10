Drake sorprende cantando en español junto a Bad Bunny, los memes no podían faltar

REDACCIÓN 11/10/2018 08:29 p.m.

Como ya es costumbre del puertorriqueño, Bad Bunny es tendencia número uno en YouTube luego de lanzar su canción “Mia” esta tarde, en donde lo acompaña Drake cantando en español, lo que ha dejado a todo internet con la boca abierta.

De acuerdo con Rating Cero, no es la primera vez que Drake canta en español, anteriormente lo había hecho junto a Romeo Santos en la canción “Odio”.





A pocas horas de su lanzamiento “Mia” de Bad Bunny ft. Drake está por llegar a los 5 millones de reproducciones, lo que significa que ha tenido buena recepción del público, por lo tanto los memes no podían faltar.

NO MAMEN YA SALIÓ LA ROLA DE BAD BUNNY CON DRAKE BBS pic.twitter.com/yJAVZQ4IvE — Reggaetón en formato APA (@ReggaetonAPA) 11 de octubre de 2018

así me imagino a Drake después de haber grabado su nueva rola, pic.twitter.com/TKrzGfPyYf — NATALIA CANSECO (@canseconat) 11 de octubre de 2018

MÍRENME MÍRENME YO SABIA QUE DRAKE YA HABÍA CANTADO EN ESPAÑOL ANTES MÍRENME MÍRENME QUE MUCHO SÉ DE MÚSICA ???????????????????????????? pic.twitter.com/tmCCj2l57C — casillas (@kdecasillas) 11 de octubre de 2018

an

LEA TAMBIEN Esta fue la reacción de Justin Bieber al enterarse de la crisis nerviosa de Selena Gomez Los seguidores de Justin y Selena, se sorprendieron con la reacción del cantante, quien al enterarse de la crisis de su ex fue a un lugar muy especial

LEA TAMBIEN Diego Boneta deja a todos con la boca abierta con su gesto de amor hacia Camila Sodi El mensaje que Diego Boneta puso en sus redes, podría ser una señal del romance que tiene con Camila Sodi