Capítulo final de Dragon Ball Super reúne a miles de personas en plazas públicas

Luego de dos largas semanas de espera, por fin se estrenó el tan ansiado capítulo 130 de Dragon Ball Super. Este episodio, que nos mostró la batalla definitiva entre Gokú y Jiren, generó grandes expectativas, incluso, en algunos puntos de México hubo reuniones masivas de fans para disfrutar de él.

El capítulo llegó a través de Fuji TV en Japón y de Crunchyroll en nuestra región y se tituló "¡Una súper confrontación sin precedentes! La batalla definitiva por la supervivencia" y eso fue lo que nos mostró, un combate con movimientos rápidos, diálogos y momentos significativos y al final... una gran sorpresa, pero de eso hablaremos más adelante.

En el capítulo anterior, vimos a Gokú dominar por fin el Ultra Instinct. El saiyajin completó la transformación y su cabello, así como sus ojos y sus cejas se tornaron plateados. Emocionado por este nivel de poder, Jiren prometió dar lo mejor de sí en combate.

Esta entrega comenzó con Gokú en el Ultra Instinct dominado enfrente de Jiren, mientras los dioses de la destrucción apuestan por cómo terminará este combate. El justiciero le pide a su rival que no se confíe sólo por haber tenido un aumento en su poder, pero los puños del saiyajin dicen lo contrario. En batalla, el protagonista luce superior a él, repele sus ataques y logra golpearlo fácilmente.

En las gradas del Universo 11 se siente el nerviosismo por la superioridad momentánea de Gokú. Jiren tampoco está tranquilo. A su mente regresan los recuerdos del asesinato de su maestro y de sus padres, y decide que no puede perder. Entonces llega su power up. El justiciero eleva su energía al máximo y libera una tormenta de ki que provoca el incendio de lo que queda de la plataforma.

Ahora el escenario también recuerda al tormentoso pasado de Jiren. Los gritos del justiciero resonaron por toda la plataforma, en lo que, además, fue un gran trabajo de su seiyuu, Eiji Hanawa. Y de eso se trataba, de mostrar que el trauma por su pasado lo seguía lastimando. De en medio del fuego, apareció el nuevo y poderoso guerrero del Universo 11.

Una nueva batalla comenzó y la balanza parecía haberse inclinado ante Jiren, luego de que venciera al saiyajin en un duelo entre sus técnicas especiales. Gokú yacía en el suelo, mientras desde las gradas, Krillin y los demás lo animaban a levantarse. Sobra decir que ahora el nervioso era Bills.

La sorpresa fue mayor para Jiren cuando el protagonista se puso de pie, aunque era de suponerse que ya no tenía energía. Fue la confianza de sus amigos la que hizo que el protagonista se levantara de nuevo.

Uno de los momentos más emotivos del capítulo llegó de la mano del maestro Roshi y Krillin, quienes hicieron un repaso rápido por toda la historia de Dragon Ball. Los guerreros recordaron que todos comenzaron como enemigos de Gokú, pero él supo unirlos. Vimos desde sus inicios con Krillin, hasta los Androides 17 y 18 como sus enemigos.

Este poder, que la confianza de sus amigos le da, hizo que en el nuevo round, Gokú le propinara una paliza a su poderoso rival. Desde el suelo, Jiren volvió a asegurar que la confianza en los demás no significaba nada y "desaparecía fácilmente", por lo que lanzó un enorme energy ha ¡en dirección a las gradas del Universo 7!

Pero nada pasó porque el saiyajin se interpuso y pudo desviar el ataque. El problema para Jiren fue que Gokú se puso furioso por el ataque a sus amigos y se lanzó sobre él con furia y fiereza, tanto que incluso vimos a Vegeta alentar a su eterno rival.

Gokú lucía superior con los puños y decidió rematar a Jiren con un súper Kame Hame Ha. El líder de los Pride Troopers fue derrotado y desde el suelo lo reconoció. Incluso, le pidió a Gokú que lo sacara de la plataforma. El saiyajin se acercó a él con un poco de energía en sus manos, y la verdad, todos pensamos que la historia de Namekusei se repetiría y le daría a Jiren de su poder.

No ocurrió nada de eso. Gokú estaba dispuesto a liquidar al guerrero hasta que su cuerpo comenzó a reaccionar de forma inesperada. Tal como dijo Whis, usar el poder de los dioses tiene un alto precio, que al protagonista le tocaba pagar en el momento más inoportuno.

Gokú cayó de rodillas ante Jiren y volvió a su estado base, mientras Bills se lamentaba por su mala suerte. El justiciero no sabía qué hacer, pero cuando Vermoud le recordó que podría usar las Super Esferas del Dragón si ganaba, se decidió a sacar al saiyajin de la plataforma, no sin antes, elogiar su orgullo como guerrero.

Jiren lanzó a Gokú fuera de la zona de combate con un enorme energy ha a quemarropa, pero antes de que saliera, otra energía lo regresó dentro. Este poder fue lanzado por nada más y nada menos que Freezer, quien reapareció en su forma Golden desde los escombros. Sin embargo, no fue la única sorpresa del momento.

¡El androide 17 también estaba vivo! Los dos guerreros aparecieron para enfrentar a Jiren, por lo que esto aún no está decidido. El final del anime será más emocionante de lo que esperábamos.

Además de todas las emociones que este episodio nos regaló, también nos brindó escenas de calidad. Se destacó el trabajo en animación de Naotoshi Shida, uno de los preferidos de los fans, y quien fue el encargado del Especial de Otoño en el que vimos el Ultra Instinct por primera vez.

Aunque el trabajo no fue sólo de él. Cerca de 25 animadores lo apoyaron en la realización del episodio, lo cual hizo que su calidad estuviera muy por encima de la media. Además de Shida, destacan los nombres de Naoki Tate y Shuuichiro Manabe como supervisores.

Como mencionamos antes, la voz de Eiji Hanawa también se llevó las palmas por el excelente trabajo que hizo con Jiren.

