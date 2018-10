Exnovio de Yanet García revela que los videojuegos no fueron motivo de su rompimiento

REDACCIÓN 20/10/2018 05:02 p.m.

El famoso gamer Douglas Martin se ganó el desprecio de miles de mexicanos por cortar a Yanet García para enfocarse en un torneo mundial de videojuegos; ante meses de polémica, el youtuber revela los verdaderos motivos de su rompimiento con la "chica del clima" más sexy de la televisión mexicana.

De acuerdo con Grupo Fórmula, a través de un video en su canal de YouTube "FaZe Censor", en el que tiene más de 2 millones de seguidores, Douglas Martin reveló más detalles de su relación con Yanet García que lo orillaron a su rompimiento.

"Todo empezó a cambiar cuando le mencioné cuánto dinero se podía hacer en YouTube. En ese entonces, la plataforma no era mainstream; nadie respetaba a YouTube como una profesión como lo hacen ahora", reveló el gamer.

"Así que cuando ella entendió cuánto dinero hacia yo en YouTube, quiso obtener un porcentaje de los videos que yo estaba haciendo", contó Douglas Martin.

Ante esto, el gamer no cedió a la petición de Yanet García, aunque la apoyaba económicamente e incluso le compró un coche con el que supuestamente ella no estaba contenta, según la narración de Martin.

"Lo que más me enojó, y tengo que ser honesto con ustedes, fue cuando le compré a esta chica un coche. La mayoría de las veces, si le vas a comprar a tu novia un auto, se ponen felices y lo aprecian", lamentó el ex novio de García.

Pues según Douglas Martin quiso registrar en video el momento en el que ella descubría el auto, a lo que Yanet se negó e incluso le preguntó cuáles serían sus intenciones al hacer el clip. Esto lo molestó, y le echó en cara que él pagaba las cuentas, su visa y que la trataba "como a una reina".

"Literalmente hice todo para asegurarme de que ella estuviera bien, que estuviera cómoda, que pudiera aprender inglés", contó y agregó "Literalmente todo. Siempre estuve ahí y siempre la apoyé. Nunca la engañé, ni le mentí, ni robé. Fui honesto y creo que ese fue el problema".

Según el portal Alpha Life, las ganancias de Douglas Martin por su canal de videos para gamers, ascienden a 1.5 millones de dólares en el último año.

Incluso, Douglas aseguró que otro asunto que causaba discordia era que ella no aprobaba a sus amigos. "Me daba ultimátums de quiénes podían ser o no mis amigos", contó el ex de la "Chica del Clima".

A continuación el video:

