A dos días de su retiro, despiden a subdirector del FBI

FORBES 17/03/2018 02:23 p.m.

Andrew McCabe, subidrector del FBI, declaró que fue cesado la noche del viernes por ser un testigo crucial de la investigación que trata de esclarecer si el presidente Donald Trump esta obstruyendo las investigaciones sobre Rusia.

"El FBI espera que todos los empleados se adhieran a los más altos estándares de honestidad, integridad y responsabilidad", señaló el fiscal general Jeff Sessions en un comunicado, en el cual justifica el despido del McCabe, ya que se considera que filtró información y engaño a los investigadores sobre sus acciones.

Sin embargo, McCabe, negó las acusaciones y aseguró que se trata de represalias del gobierno de Trump.

La salida de McCabe se produjo dos días antes de su 50 cumpleaños, cuando podría jubilarse de la Oficina Federal de Investigaciones con su pensión completa, y nueves meses después del de Comey.

En la madrugada del sábado, Trump escribió en Twitter: "Andrew McCabe DESPEDIDO, un gran día para los hombres y mujeres que trabajan duro en el FBI – Un gran día para la Democracia. El mojigato James Comey era su jefe e hizo que McCabe pareciera un niño del coro. ¡Sabía todo sobre las mentiras y la corrupción que había a los niveles más altos del FBI!".

