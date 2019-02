El Oscar inglés; Dónde ver los premios BAFTA a lo mejor del cine y la TV

REDACCIÓN 08/02/2019 07:06 p.m.

Β La película "Roma" de Alfonso Cuarón es reconocida a nivel mundial y como prueba de ello esta nominada a 7 de las 12 categorías que premia la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA), ceremonia que se llevará a cabo este domingo y podrás ver a través de estos canales.

De acuerdo con El Comercio, los premios BAFTA es una de las citas cinematográficas más importante antes de los Oscar de Hollywood, y este domingo 10 de febrero se realizará su 72° edición en el londinense Royal Albert Hall; tendrá como presentadora a la veterana actriz británica Joanna Lumley.

¿Dónde ver los BAFTA 2019?

CANAL

Reino Unido: BBC One

En Latinoamérica el evento no tendrá emisión en directo. Eso sí, podrás ver el desfile de los actores por la alfombra roja en la cuenta oficial de Facebook de los BAFTA.

HORA PARA VER EL BAFTA 2019

Londres: 9:00 p.m.

Perú: 4:00 p.m.

Colombia: 4:00 p.m.

Ecuador: 4:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Argentina: 6:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

La alfombra roja se podrá seguir desde el mediodía en Latinoamérica y a las 5 p.m. en Reino Unido mediante Facebook y Twitter de BAFTA.

SOBRE LOS NOMINADOS

La tragicomedia retorcidamente chistosa sobre realeza "The Favourite" ("La favorita") hace honor a su nombre y encabeza la lista de nominados a los premios BAFTA del cine británico con 12 candidaturas. La película mexicana "Roma", de Alfonso Cuarón, tiene siete.

Los BAFTA son considerados un indicador de probable éxito en los Premios de la Academia de Hollywood en una temporada que de momento se perfila como impredecible.

Las nominadas a mejor película británica β€” una categoría separada β€” son el thriller de Channel Islands "Beast", ''Bohemian Rhapsody", ''The Favourite", el documental sobre moda "McQueen", la biografía sobre El Gordo y El Flaco "Stan and Ollie" y el thriller policíaco "You Were Never Really Here".

Las nominadas a mejor actriz son, además de Colman, Glenn Close por "The Wife", Lady Gaga por "A Star is Born", Melissa McCarthy por "Can You Ever Forgive Me?" y Viola Davis por "Widows".

Los contrincantes a mejor actor son Cooper por "A Star is Born", Christian Bale por "Vice", Rami Malek por "Bohemian Rhapsody", Steve Coogan por "Stan and Ollie" y Viggo Mortensen por "Green Book".

ASISTENCIA REAL

El Palacio de Kensington confirmó que Kate Middleton y Guillermo estarán en la ceremonia de los BAFTA 2019, su primera gran alfombra roja del año.

Esta será la tercera vez que los duques de Cambridge estén en la alfombra roja de los BAFTA. Y es debido a que el príncipe fue nombrado en 2010 presidente de la Academia del Cine del Cine y la Televisión Británica.

