Este es el verdadero lugar en dónde Luis Miguel perdió su virginidad

REDACCIÓN 14/07/2018 03:17 p.m.

Un dato que pocos saben es el de la gran amistad que mantienen Luis Miguel y el actual secretario de prensa a nivel nacional de los Empleados de Comercio, Ángel Leopoldo Martínez. Polo como muchos lo conocen revelo detalles muy íntimos sobre la vida del cantante, como cuando se enteró que tendría un hijo con Aracely Arámbula, la desaparición de Marcela y la verdad de Luisito Rey, pero lo que impactó fue que sabe a detalle sobre como LuisMi perdió su virginidad.

De acuerdo con E-consulta, Leopoldo es dos décadas mayor que Luis Miguel, pero han tenido una amistad que con el paso de los años se han conservado. Polo conoce al cantante mexicano mucho más allá de lo que se cuenta en la exitosa "Luis Miguel, la serie": es testigo real de su vida, lejos de cualquier ficción y cuando la fama era puro cuento, según una entrevista exclusiva que realizo a Teleshow.

Entre los detalles que contó Polo está dónde perdió la virginidad Luis Miguel: él asegura que fue en Mar de Plata, Argentina. Aunque en la serie de tv se hizo referencia que fue en Brasil.

Aquí parte de la entrevista que concedió al medio de comunicación:

¿Cómo fue su primer encuentro con Luis Miguel?

Lo conocí un verano en Mar del Plata. Yo tenía el Hotel Riviera, y manejaba el Teatro que estaba en la parte de abajo. En ese momento, (el empresario Ricardo) Berbaris me dice: "Mirá, va a venir Luis Miguel". Lo iban a llevar a una nota en la radio, y yo le digo a Berbaris: "No lo lleves porque están las patotas de los galancitos" (por un grupo violento que solía agredir a Ricardo Darín y Raúl Taibo, entre otros). Yo estaba hablando con (el ex presidente de River Hugo) Santilli, y de golpe veo que viene corriendo Luis Miguel. Lo alcanzo a cubrir y lo meto adentro del hotel. Él se reía... Ahí empezó nuestra historia. Luego volvimos a Buenos Aires y desde ahí nos hicimos muy pero muy, muy, amigos.

¿El contenido de la serie es verdadero?

Todo es verdad.

¿Su padre, Luisito Rey, era como lo muestra la serie?

Sí. Algunas cosas un poquito más, otras un poquito menos, pero era así, indiscutiblemente.

¿Qué cree que pasó con Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel?

—Yo no puedo decir nada. Sé que fue a buscar a su hijo Sergio y que luego se iba a encontrar con el papá. Pasó un tiempo, y no hablamos más. Cuando algunos parientes dicen que Luis no la buscó, no es así: la buscó por todos lados. Lo dije mucho tiempo antes de que salga la serie: Luis Miguel había ido a los servicios de inteligencia judíos. Y cuando esa gente le dio un informe, me dijo: "Que Dios la tenga en la gloria". Así que algo le comentaron muy fuerte, porque él estaba convencido de eso.

¿Usted cómo supo que Luis Miguel sería papá?

Nos enteramos en Las Vegas. Estábamos ahí, con el hermano, y ella (por Arámbula) dice: "No me siento bien". Decidimos ir a buscar un test (de embarazo). Fuimos a una farmacia y lo trajimos. Al rato, estábamos tomando algo, y vimos que el test marcaba que sí. Luis me mandó a llamar; él ya sabía que quería tener un hijo con esta chica, no fue una cosa de casualidad. Ya me lo había dicho en Los Ángeles.

¿Cuál fue el peor momento en la vida de Luis Miguel?

La desaparición de su mamá.

¿Luis Miguel sabe qué pasó con ella?

Cuando él regresó de enterrar a su padre en España, me dijo: "Qué lástima, mi papá se llevó el secreto a la tumba...".

¿Dónde fue el debut sexual de Luis Miguel?

La primera relación sexual fue en el Hotel Provincial (de Mar del Plata): él asegura que fue en Mar de Plata, Argentina. Aunque en la serie se hizo referencia que fue en Brasil.

¿Y se sabes con quién?

Sí, pero no lo voy a decir ni loco.

an

LEA TAMBIEN Luisito Rey y tito estuvieron en primera fila viendo el concierto de Luis Miguel Los actores que interpretan a Luisito Rey y a Tito en "Luis Miguel La Serie", presumieron que fueron a ver un concierto de Luis Miguel

LEA TAMBIEN Así se ve la "maldita lisiada" a 23 años de "María la del Barrio" Yuliana Peniche dejó de ser la "maldita lisiada" como la llamaba la villana de Itatí Cantoral y se convirtió en un sexy mujer