Inicia el divorcio entre Vanessa y Donald Trump Jr.

La nuera del presidente de los Estados Unidos ha optado por un procedimiento amistoso; la pareja ya no tenía una vida en común

REDACCIÓN 15/03/2018 09:00 p.m.

Se divorcian Vanessa y Donald Trump Jr. (Imagen de Univision)

Vanessa Trump, esposa de Donald Trump Jr., presentó la demanda de divorcio en una corte de Manhattan, en Nueva York, donde solicitó un procedimiento no disputado, por lo que no se espera una batalla legal por la custodia de los cinco hijos de la pareja o sus bienes.

Lo anterior fue dado a conocer por varios medios, como la agencia de noticias Associated Press y Page Six.

Después de 12 años de matrimonio hemos decidido iniciar caminos separados. Tendremos siempre un inmenso respeto el uno al otro y a nuestras familias. Tenemos cinco maravillosos hijos juntos y son nuestra prioridad. Pedimos que se respete nuestra vida privada", afirmaron en un comunicado conjunto.

(Imagen de El País)

De acuerdo con los reportes, la pareja estaba luchando con problemas matrimoniales relacionados con los viajes de Trump Jr. Amigos de la pareja citados por Page Six indicaron que si bien aún no estaban separados legalmente, ya no tenían vida en común.

(Imagen de El País)

La pareja se casó en noviembre de 2005. Ambos tienen 40 años y fueron presentados por el ahora presidente, Donald Trump, en 2003. En ese entonces Vanessa Trump era modelo.

Algo que precipitó el colapso del matrimonio fue cuando Vanessa Trump el mes pasado recibió un sobre con polvo blanco que hizo que fuera hospitalizada preventivamente, aunque luego resultó ser almidón de maíz y poco después el remitente fue arrestado. Ese episodio la aterrorizó.

(Imagen de Univision)

Desde que Donald Trump llegó a la presidencia, sus hijos Donald y Eric son los encargados de dirigir la Organización Trump. Un puesto que parece haberle afectado a Donald Trump Jr., quien hace unos días, indicó que le gustaba un tuit que vinculaba los antidepresivos a los asesinatos en masa, y otro donde atacaba a un adolescente que había sobrevivido al tiroteo de Stoneman Douglas High School. Además, según informó The Daily Beast, tras el tiroteo en la escuela de Florida, Donald Jr. instó a su padre a conservar su fuerza frente al control y derechos de armas y a mantenerse firme contra cualquier prohibición de armas de fuego.

Por si fuera poco, además de crear polémica con sus dichos y acciones, canceló la protección de 24 horas del Servicio Secreto que velaba por su seguridad, la de su esposa y sus hijos, alegando "querer más privacidad".

