Donald Trump: La Unión Europea es enemiga de EU

El presidente de la Unión Americana, Donald Trump, finalmente dijo lo que cree sobre la Unión Europea (UE). "La UE es un enemigo" de Estados Unidos, dijo el domingo desde su club de golf en Turnberry, Escocia (Reino Unido).

Pese a que la UE es uno de los aliados históricos de Estados Unidos, Trump considera que la región figura entre sus "muchos enemigos" por "lo que nos hacen en el comercio".

"No lo pensarías sobre la Unión Europea, pero es un enemigo", manifestó Trump en una entrevista con la cadena estadounidense CBS durante su visita al Reino Unido.

"Sabes que amo esos países (los de la UE). Respeto a los líderes de esos países. Pero, en un sentido comercial, realmente se han aprovechado de nosotros, y muchos de esos países están en la OTAN y no estaban pagando su fracción", criticó.

CHINA Y RUSIA TAMBIÉN SON ENEMIGOS DE TRUMP

En la entrevista del domingo, Trump también afirmó que Rusia "es enemiga en ciertos aspectos" y que China es un "enemigo económicamente". "Pero eso no significa que sean malos. No significa nada. Significa que son competitivos", aclaró.

Después de sus reuniones con Theresa May, que no estuvieron exentas de polémica, Trump tiene en su calendario una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, en Helsinki.

El presidente estadounidense asistió en días recientes a la cumbre de la OTAN y se encontró con May en el Reino Unido, donde dijo que le había recomendado a la primera ministra cómo hacer una salida de la UE pero "ella no me escuchó"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó el Reino Unido, viaje en el cual fue recibido por la reina Isabel II, sostuvo una cita con la primera ministra, Theresa May, y tuvo palabras de buena crianza para el excanciller británico, Boris Johnson, uno de los artífices del Brexit, quien renunció al gobierno esta semana, transformándose en un rival para la titular del Ejecutivo.

En su paso por Londres, además, el gobernante puso en duda un eventual acuerdo comercial entre ambas naciones debido a las acciones de May ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea y aseguró que Johnson sería "un buen primer ministro".

El presidente también se refirió al alcalde de la capital, Sadiq Khan, y criticó su labor especialmente en materias antiterroristas, a más de un año de los atentados que sacudieron Londres.

Pero la gota que derramó el vaso fue cuando Trump se fotografió sentado en el sillón que usó el exprimer ministro de guerra, Winston Churchill, considerado uno de los más grandes líderes británicos de la historia moderna, quien -además- fue el primer primer ministro de Isabel II.

A través de su cuenta de Facebook, el Daily Mirror anunció que este sábado llevaría en su portada un "¿cómo te atreves?", con Trump de fondo sentado en el sillón del otrora líder.

"Insultas a nuestro país, atacas a la NHS (Sistema de Salud Nacional), avergüenzas a nuestra reina, debilitas nuestra ´relación especial´, humillas a nuestra primera ministra...y luego posas de manera engreída en el sillón de Winston Churchill", se lee en la portada.

