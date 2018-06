Muestran al "Rey" Trump contra el Rusiagate en la portada de TIME

REDACCIÓN 07/06/2018 11:31 a.m.

Donald Trump "encabeza una descarada campaña política para desacreditar a Mueller", señala la revista Time en el texto que acompaña su portada de este jueves. En la imagen se ve al presidente Donald Trump de espaldas vistiendo un traje mientras observa un espejo que muestra su reflejo portando una capa y corona: todo un rey.

La supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, conocido como Rusigate, ha resultado ser uno de los problemas que más ha nublado la administración del mandatario. Entre señalamientos, renuncias y declaraciones ante el Senado, Robert Mueller, fiscal especial para la investigación del caso, ha acusado a 19 personas en los últimos 13 meses, cinco de los cuales han declarado culpables.

Sin embargo, señala la Time que ahora viene, quizá, el periodo más complicado de la investigación pues Mueller busca lleva al presidente de Estados Unidos a declarar bajo juramento ante el Senado.

