El video por el que aseguran que Trump tiene demencia

REDACCIÓN 19/12/2017 01:59 p.m.

Este martes, el furor entre usuarios de redes sociales de decir que el presidente Donald Trump está demente fue sustentado por un video en el que ayer lunes tomaba de un vaso de agua.

Todo ocurrió cuando Trump daba un discurso sobre seguridad nacional frente a miembros del servicio militar de Washington cuando tomó un vaso de agua con las dos manos.

Sin embargo, la forma en que tomó el vaso –con las dos manos– ocasionó especulaciones en las que algunos usuarios de redes sociales infirieron que su conducta parece infantil e incluso podría ser la manifestación de un desorden degenerativo como la demencia que causa manos temblorosas.

Our Toddler in Chief Donnie #Trump... he is officially done using a sippy cup and can drink from a real one with two hands now. Such accomplishments... we should all be proud. At this rate in about fifteen years he might be ready to pivot to presidential. #toddlerinchief https://t.co/7IRXgSUhXi