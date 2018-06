NEGOCUACIONES

Las 10 "lecciones" de negociación de Trump

Ante la reunión de Donald Trump con Kim Jong Un en Sigapur, te presentamos la estrategias de negociación del mandatario estadunidense

Los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte, Donald Trump y Kim Jong-un se preparaban para una cumbre sin precedentes en Singapur en pos de superar la crisis desatada por el desarrollo de armamento nuclear norcoreano.

Estos son los 10 consejos de Trump, deberías conocer sobre negociaciones:

1. Controversias generan noticias gratuitas

Si tienes una buena idea debes darla conocer al mundo para que les generes un interés y una emoción a la gente, por lo tanto debes evitar usar a empresas que ofrecen servicios de relaciones públicas costosas y en su caso utilizar a la prensa, quienes según Trump aman lo controversial y a quienes si se les habla directo pueden hablar de tus proyectos de manera gratuita y darlo a conocer a la gente, quien se emociona cuando alguien más piensa en grande por ellos.

"El punto es que si tú eres un poco diferente o haces cosas que son audaces o controvertidas la prensa va a escribir sobre ti, yo siempre he hecho las cosas diferente y no me importa la controversia porque mis metas siempre han sido ambiciosas, el resultado de esto es que la prensa siempre quiere escribir acerca de mí", puntualiza Trump en este punto.

2. Apuesta por la confrontación

Para Trump algunas veces la única solución es la confrontación, pues se debe siempre luchar por lo que se cree a pesar de los enemigos, para él la persona que esté en lo correcto es la que saldrá victorioso.

"Incluso aunque no esté a la ofensiva hay gente que pelea conmigo, uno de los problemas cuando eres exitoso es que la envidia y los celos te seguirán. Hay personas a las que llamo ´perdedores en la vida´, quienes son acomplejados y tratan de detener a otros, a lo que a mi concierne si ellos tuvieran alguna habilidad real no estarían peleando en contra de mí, estarían haciendo algo constructivo", enfatiza el millonario.

3 .Conoce a tu mercado

Si tienes la costumbre de preguntar por todo, puedes evitar gastos de analistas para que realicen encuestas. Trump asegura que sólo preguntando puedes hacer métricas y también debes basar tus conclusiones en tus presentimientos e instintos.

4. Usa tus armas

Para hacer buenos negocios Trump aconseja siempre parecer despreocupado y tener la fuerza para enfrentar los retos, además de usar la imaginación y la creatividad para hacerle creer a la persona.

5. Protégete de lo malo y lo bueno sucederá por su cuenta

Trump considera que siempre se debe tener en cuenta lo negativo y lo positivo de las situaciones, pero recomienda concentrarse principalmente en lo negativo, pues lo positivo de los negocios se verá reflejado por sí solo.

"Se dice que yo creo en el poder del pensamiento positivo, de hecho yo creo en el poder del pensamiento negativo. Soy una persona muy conservadora en los negocios, siempre entro en un negocio anticipando lo peor", escribe el magnate.

6. Maximiza tus opciones

Según Donald Trump, no debes atarte a las cosas o a los negocios porque muchas de ellos pueden fracasar, es por esto que se deben tener en mente varios escenarios de acción para cualquier situación, pues todo puede suceder en el mundo de los negocios.

7. Comunica lo bueno

Para triunfar siempre debes comunicar lo que necesitas y los bienes de tu producto o negocio, en este rubro Trump se declara admirador del expresidente Jimmy Carter, quien según Trump no tenía la habilidad para ser presidente pero sí la habilidad y las agallas de decir las cosas, aunque Trump puntualiza que la gente no lo eligió de nuevo porque sabían que no era apto para la presidencia.

8. Aumenta tu locación

En cuanto a la ubicación de un negocio Trump menciona que no siempre la mejor locación es la que vale más, pues el éxito de éste dependerá de tu capacidad para mejorar ese entorno mediante buenos tratos, la promoción e incluso la psicología conductiva.

9. Conten los gastos

Transformar los sueños en costos reales y un buen control de los recursos es la clave para el éxito, según Trump cualquier acto insignificante puede representar pérdidas para tu negocio, aunque esto no significa que no gastes en él, pues Trump aconseja gastar lo necesario y hacer que cada centavo valga la pena.

10. Diviértete

Por último Trump cierra con una frase: "la vida es muy frágil, el éxito no cambia eso", por ello menciona que él no se toma los negocios y las ganancias tan en serio, pues el dinero nunca ha sido un factor importante para él, que más bien lo que le motiva es el arte de jugar a negociar.

