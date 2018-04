POLÍTICA EXTERIOR

Donald Trump enviará militares a frontera con México

La medida anunciada por Trump sin dar muchos detalles de cómo será implementada, representa una escalada importante en la presencia de efectivos en la frontera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que enviará militares para proteger la frontera con México, al insistir sobre obtener fondos para construir el muro fronterizo y culpar al anterior mandatario, Barack Obama por su política hacia los migrantes.

La medida anunciada por Trump sin dar muchos detalles de cómo será implementada, representa una escalada importante en la presencia de efectivos en la frontera con México, la patrulla fronteriza, que no forma parte de las fuerzas armadas, es la autoridad encargada de proteger la frontera.

Además, la decisión de Trump se une a su decisión de no seguir buscando un acuerdo con el Partido Demócrata para garantizar fondos para su muro a cambio de dar una solución permanente a los dreamers, aún amparados por DACA tras la decisión de tribunales.

"He estado hablando con el general (y secretario de Defensa, Jim) Mattis, haremos cosas militarmente. Hasta que podamos tener un muro y la seguridad adecuada, vamos a proteger nuestra frontera con los militares. Es un gran paso. Realmente nunca lo hemos hecho antes. Ciertamente no lo hemos hecho muchas veces en el pasado", dijo Trump rodeado de otros funcionarios, entre ellos, Mattis.

Sus palabras llegan después de días de continuos ataques a través de Twitter contra México y otros países, tras la presencia de una caravana de migrantes que, según él, quería entrar en el país:

"La gran caravana de gente desde Honduras, que está cruzando México y acercándose a nuestra Frontera de ´Leyes Débiles´ debe ser detenida antes de llegar. La fuente de beneficios del TLCAN está en juego, lo mismo que la ayuda exterior a Honduras y otros países que lo permitan. ¡El Congreso debe ACTUAR YA!", había dicho en la mañana del martes.

The big Caravan of People from Honduras, now coming across Mexico and heading to our "Weak Laws" Border, had better be stopped before it gets there. Cash cow NAFTA is in play, as is foreign aid to Honduras and the countries that allow this to happen. Congress MUST ACT NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2018

Trump ha aprovechado esta caravana para tratar de impulsar en el Congreso su radical agenda de política migratoria. Desde el domingo, está pidiendo a los representantes que actúen e incluso ha solicitado que en el Senado echen mano de la 'opción nuclear' para pasar nuevas leyes migratorias.

"Si llega a nuestra frontera (la caravana) nuestras leyes son tan débiles y tan patéticas... es como si no tuviéramos frontera", agregó el mandatario desde la Casa Blanca.

Los migrantes de la marcha no tienen como objetivo entrar a suelo estadounidense. Su intención con el llamado 'viacrucis', que se viene celebrando desde hace años, solo quiere poner el foco en las condiciones de pobreza e inseguridad que se vive en algunos países centroamericanos. Algunos de ellos sí han mostrado su interés en quedarse en México y otros indicaron que tal vez podrían pedir asilo en Estados Unidos, pero siempre siguiendo las vías legales.

