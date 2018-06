MIGRACIÓN

"Pese a todo cruzaremos la frontera, es eso, o la muerte"

Tras el anunció de Trump de cancelar el asilo a migrantes, estos seguirán intentando cruzar la frontera pues para ellos la opción de regresar es peor

REDACCIÓN 25/06/2018 07:45 p.m.

Hace dos semanas, Dalila Pojoy dejó de amamantar a su bebé.

La inmigrante guatemalteca de 33 años decidió que era lo más sensato en caso de que el gobierno de los Estados Unidos tomara la custodia de su hija de 6 meses. La pequeña Bernarde se lamentaba durante tres días y arañaba el pecho de su madre.

Días después, un abogado de inmigración le dio malas noticias a Pojoy, quien estaba esperando la oportunidad de pedir asilo en una garita de Estados Unidos-México en Tijuana con su bebé y dos hijos adolescentes. El general Jeff Sessions acaba de emitir un fallo que parece matar cualquier esperanza de que ella se refugie en los Estados Unidos, en el que se establece que el país ya no otorgaría asilo a la mayoría de las víctimas de la violencia de pandillas o la violencia doméstica que Pojoy estaba huyendo.

"Es casi seguro que lo deportarán", le dijo un abogado de inmigración. "Tienes que pensar realmente en esto antes de entregarte".

"No puedo quedarme aquí; No puedo volver ", respondió ella. "He llegado tan lejos. Voy a arriesgarme ".

En docenas de albergues temporales que bordean la frontera entre Estados Unidos y México en Tijuana, cientos de solicitantes de asilo que huyen de la violencia de todo tipo están haciendo cálculos antes de entregarse en el Puerto de Entrada de San Ysidro.

Al otro lado de la frontera sudoeste, han tenido que sopesar los riesgos de una política de "tolerancia cero" para cruzar ilegalmente a los Estados Unidos, la amenaza de ser separados de sus hijos y un fallo que excluye a muchos solicitantes de asilo que llaman a la puerta de Estados Unidos.

Para muchos, los terrores en sus países de origen, en Guatemala, Honduras y El Salvador, reemplazan las tribulaciones especialmente diseñadas para ellos por el gobierno de los Estados Unidos.

La mayoría cree que esta es su última oportunidad ya que la administración de Trump reduce metódicamente casi todas las vías de ayuda de inmigración.

"Si regresamos, me matarán seguro, mejor me arriesgo", dijo una inmigrante salvadoreña llamada Carmen, que huía de la pandilla de la calle 18 en su vecindario.

Trump insiste en negar proceso de asilo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes en la idea de privar a los inmigrantes indocumentados de su derecho a comparecer ante un juez una vez que cruzan la frontera y aseguró que el sistema migratorio actual siempre será disfuncional.

El mandatario señaló en Twitter que, a su parecer, los inmigrantes que llegan a la frontera simplemente deben ser detenidos e informados de que no pueden entrar ilegalmente a Estados Unidos, una idea polémica que ya planteó este domingo a través de la misma red social.

El principio legal del debido proceso establece que el Estado tiene que respetar el derecho de las personas a unas garantías mínimas para que el resultado de un proceso judicial sea justo y equitativo, un precepto que incluye el derecho de las personas a comparecer ante un juez y, si es el caso, pedir asilo.

En Estados Unidos, cuando los inmigrantes son detenidos por su estatus legal, tienen derecho a comparecer ante una autoridad judicial, la cual decide si deben ser expulsados o, si por el contrario, pueden permanecer en ese país porque tienen derecho a tramitar una petición de asilo. Para el republicano este sistema siempre será disfuncional.

"Contratar a miles de jueces y atravesar un largo y complicado proceso legal no es el camino a seguir, siempre será disfuncional", dijo el presidente en la red social.

Así, Trump consideró que esta medida y construir el muro fronterizo a lo largo del límite que separa Estados Unidos y México son las soluciones reales para detener la inmigración ilegal

El escape

Ella escapó de ese país con su esposo Josue, su hija de 10 meses Amber, su hijo Erick, de 10 años, y su hija Nicole, de 6 años. La familia todavía estaba en Oaxaca, cuando escucharon la noticia de que la administración Trump estaba separando a los niños de sus padres. Sus hijos mayores jugaban en un parque cuando Carmen los llamó.

"Escucha de cerca. El día que lleguemos a la frontera, vamos a pedir asilo en los Estados Unidos ", dijo que les dijo. "Ahí es cuando un funcionario puede venir a buscarte. Si ese oficial lo toma de la mano y nota que no estoy caminando detrás de usted, no se preocupe. Te llevarán a un lugar donde haya otros niños ".

"¿Dónde estarás, mami?", Preguntó su hijo.

"No sé, pero debes ser paciente porque nos veremos de nuevo", le aseguró. "Estaremos juntos de nuevo. Te cuidarán bien allí. No será para siempre ".

Bajo intensa presión y crítica, Trump firmó una orden ejecutiva el miércoles para poner fin a la práctica de 6 semanas de separar a los niños de padres que cruzan ilegalmente a los Estados Unidos. En casos más raros por varias razones, algunos niños también fueron separados si los inmigrantes se entregaban a un puerto de entrada legal.

El viernes, un enfurecido Trump redobló los esfuerzos para lanzar inmigración ilegal en términos de crímenes, ya que organizó un evento con un grupo al que llama Familias Angel. Está formado por personas que han perdido a seres queridos en homicidios y accidentes por conducir en estado de ebriedad que presuntamente involucraron a inmigrantes en el país de manera ilegal.

"Estos son ciudadanos estadounidenses separados permanentemente de sus seres queridos", dijo Trump, mientras criticaba la cobertura de los medios.

En un tweet del domingo, el presidente dijo: "No podemos permitir que todas estas personas invadan nuestro país. Cuando alguien entra, debemos inmediatamente, sin jueces o casos judiciales, traerlos de vuelta de donde vinieron. Nuestro sistema es una burla a la buena política de inmigración y la ley y el orden. La mayoría de los niños vienen sin padres ... "

Pero las últimas semanas han subrayado la aparente inutilidad de tratar de derrotar la determinación de muchos que buscan refugio en los Estados Unidos.

Cuando se supo que los funcionarios estadounidenses estaban quitando a los niños de los padres solicitantes de asilo, casi la mitad de los inmigrantes en el Centro Madre Assunta en Tijuana partieron, dijo Adelia Contini, una monja que dirige el refugio.

La mayoría de ellos eran inmigrantes con niños pequeños que planeaban solicitar asilo en el puerto de entrada, según lo permite el derecho internacional.

Pero adonde fueron no estaba claro, dijo Contini. ¿Regresaron a su tierra natal o decidieron arriesgarse a cruzar ilegalmente a los Estados Unidos??

