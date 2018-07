REINO UNIDO

Protestan en Londres contra visita de Trump y posible pacto comercial

La organización Juntos contra Trump organizó esta manifestación a nivel nacional

Personas disfrazadas de pollo o de las sirvientas de la serie "The Handmaid's Tale" y proclamas como "Trump apesta" o "No a Trump, no a la guerra" protagonizan el inicio de la mayor manifestación convocada hoy en Londres contra la visita al Reino Unido del presidente estadounidense, Donald Trump.

Los asistentes a la movilización -convocada a nivel nacional por la coalición Together Against Trump (Juntos contra Trump), promovida por el periodista Owen Jones- se concentraron después del mediodía local en el centro de la capital británica y marcharán hasta la plaza de Trafalgar, donde habrá música, consignas y lectura de manifiestos.

Al acto, en el que según los organizadores participan más de 70.000 personas, algunos llevaron mascarillas en la cara con el mensaje "Trump apesta" o pancartas como "No a Trump, no a la guerra", "Dejad a Trump" o "Trump adora el 'brexit'", simbolizado con un corazón en medio.

Otros manifestantes acudieron vestidos de pollo, en señal de protesta ante un posible acuerdo comercial entre el Reino Unido y Estados Unidos.

Si hacemos un acuerdo comercial post-'brexit' con Trump y EEUU, los estándares de higiene en la alimentación son muy bajos, lavan a sus pollos en cloro para limpiar enfermedades que nosotros no tenemos en los nuestros. Esto es un símbolo de lo que no queremos con Estados Unidos", dijo a Efe Liz Morris, una de las tantas mujeres así disfrazadas.

Briony Thompson, otra de las participantes, declaró a Efe que Trump es "un misógino fascista y estúpido que debe ser parado".

El mundo se está convirtiendo en 'The Handmaid's Tale' y eso no es bueno (...) Si alzamos las suficientes voces y decimos que no está bien, quizá ocurra el cambio", agregó la joven en alusión a la serie de televisión -basada en la novela de Margaret Atwood- sobre un futuro distópico.

En la movilización se pudo ver a varias mujeres disfrazadas como las sirvientas de la famosa serie, con una gran túnica roja.

Entre las manifestantes, Melody Black aseguró a Efe que Trump es "un misógino que le ha hecho muy pocos favores a las mujeres, los discapacitados, las minorías... Está empeñado en hacer del mundo un lugar peor".

Estoy aquí porque vivimos en una democracia y podemos protestar con seguridad y quiero dejar claro que puedo expresar mi opinión y decirle que se vaya a la mierda", sostuvo.

En la manifestación también había colectivos a favor de Palestina, de los refugiados, feministas o ecologistas, entre otros muchos.

Gran número de personas llegó de diferentes lugares del Reino Unido solo para esta jornada.

La organización fletó autobuses desde las principales ciudades para asegurar que todos aquellos en contra de las políticas del presidente estadounidense pudieran acudir a la cita.

Trump se reunió hoy en Chequers (a las afueras de Londres) con la primera ministra británica, Theresa May, y por la tarde se encontrará con la reina Isabel II en el castillo de Windsor, al oeste de la capital.

(Con información de EFE)

