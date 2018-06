VIDEO. Trump y Kim se encuentran en Singapur; sostendrán reunión privada

REDACCIÓN 11/06/2018 07:48 p.m.

El presidente de Estados Unidos, Donal Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se estrecharon la mano en un histórico encuentro en Singapur que busca mejorar la relación entre países tras 70 años de tensión.

Tras los altibajos de la convocatoria, su cancelación y reactivación, el mandatario estadounidense se convirtió en el primer inquilino de la Casa Blanca en estrechar la mano de un líder de la familia Kim.

Por su parte, el líder norcoreano aseguró que ambos países lograron realizar el encuentro a pesar de "los obstáculos".La reunión ha roto el aislamiento casi total que mantenía Corea del Norte con el mundo, aunque no despeja las dudas que rodean el proceso de desnuclearización en la Península.

Sin embargo,ha optado por suavizar su tono de manera gradual que exigía una desarme completo, verificable e irreversible.

