J.K. Rowling se mofa de Donald Trump en Twitter

Donald Trump goza de alardear de sus talentos, y por eso al más mínimo error es blanco de burlas en redes sociales

Como uno de los mandatarios más confiados del mundo, Donald Trump disfruta de alagarse en redes sociales y dado que fue mencionado por la revista Time como uno de los personajes más influyentes del mundo, el presidente de Estados Unidos presume su estilo en redes sociales.

De acuerdo con TN, recientemente Donald Trump se quejó en su cuenta de Twitter del trato que recibe de los medios, el empresario se jactó de lo buen escritor que es por tener libros best sellers y en un intento de demostrar su particular estilo en redes, no se dio cuenta que su publicación tenía un error ortográfico, pero J.K Rowling, creadora de la saga de Harry Potter, no tardo en evidenciarlo.

De acuerdo con TN, el mensaje de Trump, que luego fue borrado, decía: "Tras haber escrito varios libros que fueron un éxito de ventas, y estando más o menos orgulloso de mi habilidad para escribir, hay que destacar que a los medios de Noticias Falsas les encanta escrutar mis tuits en busca de un error. Escribo en mayúsculas algunas palabras para enfatizarlas, no porque deban escribirse así".

La escritora también puso en dudas el hecho de que Trump haya escrito sus libros, ya que cuando se presentó como candidato salieron a hablar en su contra varios de sus "escritores fantasma".

No es la primera vez que la autora británica se cruza con el presidente de EEUU en las redes. En una ocasión llegó a decir que el republicano era peor que Lord Voldemort, el malvado de sus libros.

