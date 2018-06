CONTROVERSIA

Niña que llora en foto no fue separada de sus padres; Casa Blanca acusa manipulación

Según el Washington Post, la niña que se convirtió en un símbolo de la separación familiar en la frontera en realidad nunca fue separada de su madre

La foto de una niña migrante que llora mientras su madre es registrada por un agente de la Patrulla Fronteriza es probablemente la primera imagen que se te viene a la mente. En parte porque es desgarradora y en parte porque está en todas partes: la portada de TIME, la portada de la recaudación de fondos de Facebook de 18 millones dólares y la portada del New York Times. Pero según el Washington Post, la niña que se convirtió en un símbolo de la separación familiar en la frontera en realidad nunca fue separada de su madre.

"La cachearon y empezó a llorar", la historia de la foto de la niña en la frontera de EU

El padre de la niña de casi dos años, Denis Javier Varela Hernández, dijo al Post que ella y su madre, Sandra Sánchez, fueron llevadas juntas a un centro de detención en McAllen, Texas. Según el fotógrafo de Getty John Moore, ambas habían huido de Honduras y habían caminado durante semanas hasta llegar al Río Bravo, donde abordaron una balsa y llegaron a suelo estadounidense cerca de McAllen. Fue entonces cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza las detuvieron y Moore capturó la ahora icónica imagen.

It´s shameful that dems and the media exploited this photo of a little girl to push their agenda. She was not separated from her mom. The separation here is from the facts. Dems should join POTUS and fix our broken immigration system. #ChangetheLawshttps://t.co/Y6KrTp4Ulk — Sarah Sanders (@PressSec) 22 de junio de 2018

Según Varela, la madre de la niña la había llevado a Estados Unidos sin decírselo, y no había forma de que los dos padres pudieran comunicarse. Varela dijo a Reuters que creía que habían viajado juntas a Estados Unidos, pero no fue hasta que la foto de su hija se volvió viral que lo supo con certeza. Ahora, dadas las condiciones brutales a las que se enfrentan los inmigrantes cuando son detenidos en la frontera —especialmente para los más de 2,400 niños separados de sus familias— solo espera que estén a salvo.

"Si las deportan, está bien, siempre y cuando no separen a la niña de su madre", dijo Varela a Reuters. "Estoy esperando ver qué pasa con ellos".

Detalló que aunque no fueron obligadas a separarse, la imagen todavía sirve como un conmovedor retrato del caos que se desarrolla en la frontera, y el daño que está provocando específicamente en los niños.

"Mi hija se ha convertido en un símbolo de... la separación de niños en la frontera de Estados Unidos", dijo Varela a Reuters. "Puede que incluso haya llegado al corazón del presidente Trump".?

Acusan ataque mediático

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dice que los demócratas y los medios de comunicación explotaron con fines políticos una fotografía ampliamente difundida de una niña hondureña de 2 años cuando su madre es registrada cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

Se asumió ampliamente que la niña pequeña y su madre habían sido separados bajo la política ahora rescindida del presidente Donald Trump que resultó en la separación de las familias que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos.

Pero el padre de la niña le dijo al Washington Post el jueves que su hija y su madre están juntas.

Llamó a los demócratas para ayudar a Trump a arreglar el sistema de inmigración, después de que Trump dijo que los republicanos deberían esperar hasta después de las elecciones legislativas de noviembre.

