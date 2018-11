DONAL TRUMP ESTALLA

Los medios son el enemigo del pueblo: Trump (VIDEO)

Donald Trump estalla contra los medios de comunicación y retira micrófono a reportero

REDACCIÓN 07/11/2018 04:08 p.m.

En una rueda de prensa sobre los resultados de las elecciones legislativas, Donald Trump estallo contra un reportero al ser interrogado sobre temas migratorios.

Here's Trump blasting @Yamiche, one of the best reporters in the WH press corps, for asking "a racist question". She asked whether his calling himself a nationalist emboldened white nationalists. pic.twitter.com/Dscrcjtwx7 — David Mack (@davidmackau) 7 de noviembre de 2018

El Presidente pidió al periodista de la cadena de televisión CNN que le deje gobernar el país y que pasara su turno de pregunta a otro compañero en el enésimo enfrentamiento con un profesional de este canal. En una acto inusual, una ayudante del Presidente apareció en escena para tratar de arrebatar el micrófono al reportero, aunque finalmente no lo logró y fue este quien cedió el turno.

Trump se refirió a los medios de comunicación como "el enemigo del pueblo".

Afirmó que cuando los medios estadounidenses informan sobre supuestas "noticias falsas" son negativos para la población.

"You are a rude, terrible person. You shouldn´t be working for CNN," Trump told CNN´s Jim Acosta during a press conference in which he repeatedly clashed with reporters. pic.twitter.com/OvWCcFap5g — POLITICO (@politico) 7 de noviembre de 2018

El periodista insultado por Trump fue defendido por un compañero de profesión que tenía el turno siguiente, ante lo que el mandatario contestó que tampoco era un gran fan de su cadena.

Entonces, el reportero de la CNN volvió a levantarse de su asiento y provocó el enfado del presidente: "Siéntate, por favor", señaló Trump.

