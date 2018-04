México decidirá sus políticas migratorias: Videgaray a Trump

REDACCIÓN 23/04/2018 10:29 a.m.

El titular de la Secretaría de Relaciones exteriores, Luis Videgaray, contestó a los planteamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,de condicionar el Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) con leyes migratorias.

Donald Trump, planteó hoy condicionar el acuerdo sobre el TCLAN a un endurecimiento en la aplicación de las leyes migratorias por parte de México.

LAS COMPAÑÍAS AUTOMOTRICES DEPENDEN DEL TLCAN

A su vez, en su cuenta de twitter, Videgaray, dijo que "México decide su política migratoria de manera soberana, y la cooperación migratoria con EUA ocurre por así convenir a México".

Asimismo, afirmó que es inaceptable que se condiciones la renegociación del TLCAN con acciones que están fuera de este marco de cooperación.

Las declaraciones de Trump salieron luego de que medios estadounidenses informaran de la llegada a California de 50 miembros de una caravana de inmigrantes centroamericanos que por varias semanas recorrió México.

Los amagues de Trump llegan en la recta final de las negociaciones del TLCAN entre Estados Unidos, México y Canadá.

La semana pasada el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, pronosticó que en en las próximas semanas la negociación llegará a "una zona de aterrizaje".

Sin embargo, Trump ha mostrado impaciencia de alanzar un acuerdo y a mediados de este mes aseguró que estaba dispuesto a "negociar sin fin" y que el pacto podía alcanzarse tanto "en dos semanas" como en "tres meses o cinco meses".

Mexico, whose laws on immigration are very tough, must stop people from going through Mexico and into the U.S. We may make this a condition of the new NAFTA Agreement. Our Country cannot accept what is happening! Also, we must get Wall funding fast.