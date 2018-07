VIDEO. Putin entrega el balón del mundial a Trump y éste se lo lanza a Melania

REDACCIÓN 16/07/2018 02:28 p.m.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le regaló a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el balón del Mundial Rusia 2018, durante la conferencia de prensa que ofrecieron en conjunto al término del encuentro que sostuvieron en Helsinki.

"Señor Presidente, usted acaba de decir que hemos organizado exitosamente el Mundial de fútbol. Así que quiero entregarle este balón. Ahora, la pelota está de su lado, más aún porque Estados Unidos será anfitrión del Mundial del 2026",Vladimir Putin

Donald Trump, por supuesto, le dio las gracias y expresó su confianza en que Estados Unidos, México y Canadá organicen dentro de ocho años una Copa del Mundo tan exitosa como la de Rusia. Sin embargo, no guardó el regalo por más de 19 segundos.

"Es muy amable. [El balón] se lo quedará mi hijo Barron, no hay duda. Melania, ahí te va", añadió Trump y le lanzó el balón a su esposa que estaba en primera fila, entre las risas de los presentes. Russian President Vladimir Putin presents a soccer ball to President Trump to recognize the United States co-hosting the World Cup in 2026.



President Trump then bounced the ball to first lady Melania Trump. https://t.co/YsJbL4jucE pic.twitter.com/kRzomhbNtg — CNN (@CNN) 16 de julio de 2018

Con esa frase, Putin hizo referencia a lo que previamente había publicado en Twitter el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, quien escribió que mejorar las relaciones con Moscú "beneficiaría a todos", y subrayó que "la pelota está en la cancha de Rusia".

