¿Por qué expertos consideran decepcionante la reunión de Trump y Kim?

12/06/2018

Los observadores reaccionaron de inmediato tras conocer el texto de la declaración conjunta de lo que el presidente Donald Trump describió como un acuerdo "muy amplio" que se ocuparía de un problema muy grande y muy peligroso para el mundo".

Muchos aseguran que el documento carece de sustancia, en particular sobre cómo se logrará la desnuclearización de la península.

Firma del acuerdo

El profesor Robert E Kelly, experto en asuntos de Corea de la Universidad Nacional de Pusan, Corea del Sur, afirma que el documento es "bastante genérico" y que, en realidad, no se logró nada en estas conversaciones sin precedentes.

Tras conocer el documento Kelly reaccionó en Twitter:

Wow. If this is it... this is depressing. This is even thinner than most skeptics anticipated. I figured Trump wd at least get some missiles or a site closure or something concrete: https://t.co/tvhLVnlXpj. This looks pretty generic. Maybe there will be some surprise in presser? https://t.co/BbzZaeCzo0