Trump amenaza con no negociar con Reino Unido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien realiza una visita oficial al Reino Unido, amenazó que no negociará un acuerdo comercial con el país europeo debido a las malas condiciones para salirse de la Unión Europea, el llamado Brexit.

En una entrevista exclusiva con el diario sensacionalista y pro-Brexit The Sun, Trump acusó a la primera ministra Theresa May de “destrozar” el Brexit y advirtió que su plan puede acabar con la oportunidad de un acuerdo con Estados Unidos , lo que es vital para el Reino Unido.

Si hacen un acuerdo como éste, estaríamos tratando con la Unión Europea (UE) en lugar del Reino Unido, así es que lo más probable es que se mataría el acuerdo”.

El gobierno británico publicó el jueves los lineamientos de salida de Reino Unido de la UE, el cual ha sido criticado por los euroescépticos que consideran que es un Brexit a medias.

Antes de la publicación del plan que supuestamente fue consensuado el viernes pasado, los ministros del Brexit, David Davies, y de Relaciones Exteriores, Boris Johnson renunciaron al gobierno de May.

Durante la entrevista con The Sun, Trump declaró que Boris Johnson, al cual considera su “amigo”, sería “un gran primer ministro”.

Las incendiarias declaraciones fueron publicadas mientras que Theresa May le ofrecía una cena de gala en Blenheim Palace en Oxfordshire, lugar de nacimiento de Winston Churchill, quien fuera el primer ministro durante la II Guerra Mundial.

Durante la entrevista se escucha a Trump diciendo: “Theresa May me ignoró. Yo le dije lo que tenía que hacer y no me hizo caso”.

Las declaraciones coinciden con su visita oficial de dos días en las que este viernes se esperan protestas masivas en el centro de Londres, ciudad en la que no tendrá lugar ninguna actividad oficial.

Trump se reunirá este viernes con May en Chequers, la casa de campo de la primera ministra que se ubica a 70 kilómetros del centro de esta ciudad.

Por la tarde la pareja presidencial se trasladará al Castillo de Windsor, a 35 kilómetros del centro de Londres donde se realizarán las protestas.

Las manifestaciones en el centro de la capital incluyen un inflable gigante volando en el centro de Londres con una caricatura de Trump retratado como un bebé enojado de color naranja.

Leer también en La Silla Rota: "Bebé Trump" vuela frente al Parlamento de Londres

En la entrevista, el presidente criticó a la Unión Europea por destruir su cultura e identidad al permitir la entrada de millones de migrantes.

Sobre el alcalde de Londres, Sadiq Khan, con quien se ha enemistado en redes sociales, señaló que es el culpable por la espiral de crimen en la ciudad.

Y para concluir dijo que mantendrá lazos fuertes con el presidente ruso Vladimir Putin, con quien se entrevistará por primera vez en Helsinki el próximo lunes.

Esta noche Trump y su esposa Melania viajarán a Escocia, donde se espera que visite la isla escocesa de Lewis, el lugar de nacimiento de su madre Mary Anne MacLeod y el exclusivo campo de golf que es propiedad del mandatario.

(Con información de Notimex)

cmo