Por año y medio, Don Raúl sospechó de repartidor de Bimbo

REDACCIÓN 22/08/2018 02:22 p.m.

Don Raúl, el hombre de la tercera edad que atiende un pequeño comercio en Iztapalapa, ya sospechaba que el repartidor de Bimbo le robaba producto durante un año y medio.

En entrevista con TMX, el tendero declaró que desde de que el sujeto comenzó a suministrarle producto, no le salían las cuentas y es por eso que aceptó que su hija grabara al sujeto en el momento en que le surtía de producto.

Yo compraba tanto, contaba y salía lo mismo. Igual, igual. No veía yo que el producto subiera", argumentó Don Raul.

De acuerdo con Don Raúl, luego de sorprender en un video, grabado en julio, al repartidor que le hurtaba producto; levantó un acta con las autoridades de la delegación.

Sin embargo, una semana después el sujeto regresó a surtir productos a la tienda y se repitió el hecho, pero no contaba con que Don Raúl lo sorprendería in fraganti y llamara a las autoridades, quienes llegaron en una patrulla y detuvieron al repartidor. En esa ocasión fue la segunda vez que el tendero levantó un acta.

Leer también en La Silla Rota: Los otros "robos" de Bimbo que reportan en redes sociales

Según lo dicho en la entrevista, el video, que ya tenía un mes de haberse realizado, se viralizó este lunes a partir de que el mismo repartidor acosó sexualmente a una jóven de 14 años: Rosaura, la hija de Don Raúl. El sujeto le entregó su número de teléfono, mientras hablaba con su padre.

Me preguntaba si mi papá me dejaba salir sola con mis amigas o si me dejaba andar sola en la calle. Ya cuando se iba me dio su número de celular", señaló la joven.

Rosaura y su familia levantaron un acta también por el acoso sexual del sujeto. No obstante, según lo dicho por la jóven, las autoridades no pudieron proceder puesto que el repartidor no la tocó; a pesar de que en ocasiones también la miraba de "manera morbosa".

Durante la entrevista Don Raúl compartió el número de su cuenta HSBC en caso de que alguien lo quiera apoyar: 4910 8961 1506 5700

LEA TAMBIEN Por robo y acoso detienen al operador de Bimbo Mientras entregaba pedido, repartidor de Bimbo aprovecha la distracción del anciano y así lo roba; lo denuncian y detienen por robo y acoso sexual

cmo