¡Adiós Hell and Heaven! Llega Domination Fest con una legendaria banda de Glam Metal

REDACCIÓN 11/01/2019 07:56 p.m.

Oficialmente el Hell and Heaven se canceló para este 2019 pero que no cunda el pánico, Ocesa anunció que en su lugar se realizara el Domination Fest para rockear como si el mañana no existiera.

De acuerdo con Publimetro, el Domination Fest se realizará el 3 y 4 de mayo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

"Estamos checando términos legales para poder dar una declaración", dice Live Talent, empresa que trabajó en conjunto con Ocesa en las últimas ediciones del festival de metal.

Lo que al parecer es un reemplazo del Hell & Heaven, Publimetro se puso en contacto con la empresa Live Talent que trabajó en conjunto con Ocesa en las últimas ediciones del festival de metal, y sólo señalaron: "Estamos checando términos legales, para poder dar una declaración".

El nuevo festival tendrá un formato de dos días y cuenta con un cartel similar al de los grandes festivales del mundo, como el Wacken, Hellfest, Download.

Dream Theater tiene en su página oficial confirmada su fecha para el 4 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por lo que la convertiría en la primera banda confirmada.

Además hay un fuerte rumor que abunda en redes sociales que firma que Kiss podría pisar el escenario del Domination Fest como parte de su gira del adiós.

