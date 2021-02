¿Qué hacer si una grúa se lleva tu coche al corralón?

A todos nos ocurre que en un momento dado una grúa se lleva nuestro auto al corralón. Nos ponemos histéricos y no sabemos qué hacer en ese momento.

Por lo regular, ignoramos el tipo de requisitos para liberarlo y el costo de hacerlo.

Es por ello que La Silla Rota te da a conocer el procedimiento para hacerlo.

Para la liberación de vehículos particulares o motocicletas del depósito de la SSP CDMX se necesita presentar en original y dos copias de varios documentos.

Si en la Tarjeta de Circulación, el vehículo está registrado a su nombre:

Licencia de conducir vigente

Identificación oficial (INE, pasaporte vigente, cartilla del Servicio Militar Nacional o cédula profesional)

Tarjeta de circulación vigente

Póliza de seguro de responsabilidad civil vigente

Comprobar la no existencia de adeudo vehicular por la tenencia del año anterior (la impresión de la página de finanzas no es válida, si no se cuenta con el comprobante se tiene que solicitar una certificación del pago en la Administración Tributaria o en un Centro de Servicio de la Tesorería)

Pero si en la Tarjeta de Circulación, el vehículo no está registrado a su nombre:

Licencia de conducir vigente

Identificación oficial (INE, pasaporte, cartilla o cédula profesional)

Tarjeta de circulación vigente

Póliza de seguro de responsabilidad civil vigente

Comprobar la no existencia de adeudo vehicular por la tenencia del año anterior

Factura o Carta Factura endosada

Y en caso de ser persona moral (empresa):

Tarjeta de Circulación a nombre de la empresa

Licencia de conducir vigente

Identificación oficial (INE, pasaporte, cartilla o cédula profesional)

Póliza de seguro de responsabilidad civil vigente

Carta firmada por el representante legal de la empresa en el cual se especifique que el vehículo es propiedad de la misma

Original y copia simple de la Factura o Carta Factura Vigente para cotejo

Acude represente legal con poder notarial o carta firmada

Procedimiento:

Llamar a LOCATEL al 5658 1111 y pedir informes sobre el depósito dónde se encuentra el vehículo.

Acudir al Depósito Vehicular donde se encuentra el automóvil

Realizar el pago de multa, arrastre y derechos de piso correspondientes

En caso de tener otras infracciones pendientes de pagar, estás tendrán que ser cubiertas inmediatamente para poder sacar el vehículo del depósito vehicular.

El trámite se realiza en Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX

¿Cuál es el costo?

Arrastre del vehículo: 635 pesos por llevar el vehículo al corralón.

Infracción: oscila entre los 700 y 800 pesos, dependiendo el motivo por el que se lo llevaron al corralón.

Cuota por día: Por cada día que tu auto pase en el corralón se te cobrarán entre 65 y 75 pesos diarios.

Es importante que tengas en cuenta que al retirar tu auto dentro de los primeros 30 días naturales, tendrás un descuento del 50%.





