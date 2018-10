Presume que rechazó a mesera de Hooters por ser doctor y lo destrozan en redes por clasista

Un médico se hizo viral en redes sociales por presumir su "gran hazaña", el usuario de TwitterMiguel A,S (@me_nunk), quién se identifica como médico ginecológico, compartió la historia de cómo rechazó a una mesera de Hooters, lo que nunca se imaginó es que sería brutalmente criticado y protagonista de memes.

De acuerdo con Reporte Índigo, Miguel cuenta que una mesera le coqueteo en el restaurante Hooters y le pidió su número telefónico, pero se negó a dárselo por anteponer sus expectativas y aspiraciones a nivel personal.

La actitud de doctor hizo que muchos internautas lo etiquetaran de clasista, Miguel afirmó que no proporcionó su número telefónico a la mesera "guapa", no por el hecho se ser mesera, "sino por el hecho de ser Médico y tener claras mis expectativas y aspiraciones a nivel personal".

Éste pelado realmente está mal de la cabeza, no es posible que un médico se refiera así a las personas, ya me imagino cuando esté consultando diciendo, uuuuy eres mesera de hooters no te puedo atender porque no me gustan pacientes mediocres. pic.twitter.com/xksWtYdHjA