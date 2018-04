Aplicaciones

Doctor Go, la app que te lleva un médico a tu domicilio

Te sientes fatalmente enfermo pero no tienes ánimos o tiempo de salir al doctor, no te preocupes, Doctor Go te lo lleva a la puerta de tu casa

Doctor Go es la app que te salvara cuando no puedas más con ese terrible resfriado que te tiene prisionero en cama, o cuando no sepas que es lo que le duele a tu pequeño pero no deja de llorar del dolor; sin mencionar esa terrible preocupación cuando tu mamá se siente mal y no puedes salir de la oficina para llevarla al doctor.

De acuerdo con Cultura Colectiva, Doctor Go es una aplicación móvil y gratuita que sirve para solicitar servicio médico a domicilio. No desconfíes, los médicos de Doctor Go están titulados y cuentan con cédula profesional.

Para adquirir la app solo tienes que descargarla de Google Play o de App Store, es totalmente gratuita.

Una vez instalada la aplicación, acepta los permisos de ubicación, localiza a tu médico más cercano y en poco tiempo llegará a tu domicilio un doctor para auxiliarte en tu problema.

Doctor Go te lleva #SaludADomicilio 24 horas al día, 365 días del año. En un horario de 7:00 am a 9:00 pm, la consulta tiene un costo de $150. El servicio nocturno cuesta $200 y está disponible de 9:00 pm a 7:00 am.

Hasta ahora el servicio solo está disponible en Roma, Narvarte, Condesa, Polanco, Juárez, Del Valle. Pero muy pronto se extenderá a más colonias de la Ciudad de México.

