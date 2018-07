Camila Sodi canta para sus seguidores y asombra con su voz

REDACCIÓN 18/07/2018 03:50 p.m.

Camila Sodi ha estado bajo los reflectores desde que inició su carrera. La actriz ha sido parte de la polémica, en el terreno profesional y personal. Sin embargo, hora recibió cientos de buenos comentarios

Camila Sodi mostró sus dotes como cantante al publicar un video en su cuenta de Instagram, con el que asombró a sus seguidores con su hermosa voz, la cual compararon con la de su tía Thalía y a la de otras artistas.

De acuerdo con Publimetro, tras su actuación en "Luis Miguel La Serie", la actriz mexicana regresó al Instagram y compartió un pequeño video para mostrar que canta, y lo hizo con mucho sentimiento.

Las bellas damas del crimen, escribió la actriz junto al video que este miércoles llegó a las casi 400 mil reproducciones.

A pesar de hacerlo en un momento extraño, es decir mientras se secaba la mascarilla en su rostro.

Los seguidores de la actriz se sorprendieron por la voz, y algunos no pudieron evitar comentar el parecido a Thalía, la tía de Camila Sodi.

"Deberías arriesgarte y hacer teatro musical o alguna película/serie musical", "Mejor que se quede actuando porque canta como nosotros", "Estás perfecta y también cantas qué te crees te amo", "Super voz. Un dueto con @diego ?", "No se como te dejo ir Diego Luna... saludos y bendiciones!!", "Andas depre por la historia que subió Diego con Paulina?", "Wow que bella voz! Me recordaste a Thalía. Muy bien Camila saca un disco", "Canta igualito a su tía Thalía", "Me suena a Natalia Lafourcade"; fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que hace unos años, Camila formó parte de la agrupación llamada "Ella y El Muerto", que lanzó los temas: "Señorita corazón venganza", "Amores Residuales" y "Me voy". Además, es sobrina de la actriz y cantante Thalía.

