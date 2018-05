NAICM SIGUE EN LA AGENDA

Estamos dispuestos a licitar concesión de NAICM: AMLO

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia respondió a las declaraciones del director general del Grupo Aeroportuario de Ciudad de México sobre NAICM

ALBERTO OAXACA 08/05/2018 04:55 p.m.

AMLO detalló que se llegaría a un acuerdo con los principales empresarios a quienes se han adjudicado los contratos más grandes del proyecto.

TENANCINGO, Estado de México.- Luego de que Federico Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de Ciudad de México asegurara que es viable concesionar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad México (NAICM), Andrés Manuel López Obrador aseguró que de ganar la presidencia su gobierno lanzaría una licitación para que los recursos con los que se construye la obra en el lago de Texcoco sean sólo privados y no públicos.

"Nosotros estamos dispuestos a lanzar una convocatoria, una licitación para concesionarlo para que la inversión sea solo privada y que no sea inversión pública", dijo el tabasqueño tras encabezar un acto político en Tenancingo, Estado de México.

El candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" detalló que se llegaría a un acuerdo con los principales empresarios a quienes se han adjudicado los contratos más grandes del proyecto.

Aseguró que este modelo está permitido por la ley. En un escenario en el que se concretara lo anterior, haría a un lado su propuesta de construir dos pistas en el aeropuerto de Santa Lucía.

"Los que recibieron los contratos o ganaron los contratos del Aeropuerto tienen bastante dinero o sea no son pequeños y medianos empresarios, son muy grandes empresarios, son inversionistas de altos vuelos (...) Si es negocio como ellos sostienen, nos ponemos de acuerdo, se hacen licitaciones y se concesiona, nada más ¿lo permite la ley? Claro que sí, claro que sí, claro que sí, incluso es un acuerdo con los mismos que tienen los contratos más grandes (...) si se resuelve ahí el problema ya, nada más es que ellos le midan porque es hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco", explicó el presidenciable.

López Obrador detalló que inversión pública federal este año son 600 mil millones de pesos y se estima que, por lo menos, el proyecto del Aeropuerto requerirá de por lo menos 300 mil millones.

"Se estima por lo bajo que se van a invertir o a gastar 300 mil millones entonces ¿qué vamos a hacer con Oaxaca, qué vamos a hacer con Chiapas, qué vamos a hacer con Guerrero, qué vamos a hacer con Baja california, qué vamos a hacer con Nuevo León, qué vamos a hacer con Guanajuato, qué vamos a hacer con el resto de las entidades federativas? ¿Qué inversión pública federal les va a llegar si todo se va a quedar en la construcción del aeropuerto? Es de sentido común", reclamó.

MORENA NO PROTEGERÁ A DELINCUENTES

López Obrador habló también de la detención por presuntos nexos con el grupo delictivo de "Los Rojos", de Alfonso Miranda Gallegos es ex diputado local de Morelos y exalcalde de Amacuzac y aspirante a la alcaldía dicho municipio por lo coalición "Juntos Haremos Historia". Pidió castigo si hay delito pero que no se use el tema con fines políticos.

"Que no se utilicen estos casos con propósitos electorales también, si no es culpable no tiene por qué ser juzgado, si es culpable que se le aplique la ley, nosotros no protegemos a delincuentes", puntualizó.

LEA TAMBIEN Propuesta de AMLO para concesionar el NAICM viable: Grupo Aeroportuario de CDMX Aunque no todos los proyectos se pueden concesionar, el NAIM sí, en caso de que el Gobierno decidiera que la iniciativa privada continúe con la obra

LEA TAMBIEN No nos cerramos a la construcción del NAICM: AMLO El candidato López Obrador señala que de ganar la elección hablará con el presidente Enrique Peña Nieto sobre el tema

AJ