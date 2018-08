Esta será la última película de Marvel que Disney subirá a Netflix

REDACCIÓN 08/08/2018 07:28 p.m.

Tras el éxito que ha tenido Netflix, muchas casas productoras han creado su propia plataforma de streaming, por lo que Disney no se quedará atrás y se sumará a esta tendencia de contenidos digitales.

De acuerdo con Vanguardia, Disney aseguró que las producciones a su cargo serían retiradas de otras plataformas, por lo tanto, en cuanto lance su plataforma de streamign en 2019, las producciones de la compañía serán exclusivas de su plataforma. Así es, ya no encontraremos películas de Marvel o de sus famosas princesas en Netflix.

"MANIAC" LA NUEVA Y PROMETEDORA SERIE QUE NETFLIX ESTA A PUNTO DE SACAR

via GIPHY

Según The New York Times, llegará el momento en el que todos los filmes de Marvel Studios sean retirados de Netflix. Sin embargo, han confirmado que "Ant-Man And The Wasp", será la última película de Disney que Netflixtendrá en su catálogo.

Por ota parte, Disney pretende estrenar de cuatro a cinco películas originales y cinco series de televisión en su primer año.

Inicialmente se dio a conocer que la nueva plataforma va a contar con una serie de Lucasfilm sobre Star Wars, además de un programa sobre los superhéroes de Marvel, otro sobre Monster's Inc y un último basado en la franquicia de High School Musical.

MIRA EL PRIMER TEASER DE LA NUEVA TEMPORADA DE "AMERICNA HORROR STORY"

Los preparativos actuales, por su parte solo establecen los plazos para que eventualmente Disney sea la única poseedora de su propio contenido. La decisión, por otro lado, representa un golpe duro para Netflix, que perderá una gran cantidad de producciones futuras de Marvel y Star Wars, así como lo poco existente que ya queda en su catálogo.

an

LEA TAMBIEN Profanan la tumba de Mario Moreno "Cantinflas" Tita Marbez, heredera de la marca "Cantinflas", acusa a la madre de los nietos de Mario Moreno "Cantinflas" por profanar la tumba del cómico

LEA TAMBIEN Así fue el capítulo de "La Rosa de Guadalupe" sobre "Lady Graduación" La historia viral sobrepasó la redes sociales y Televisa la hizo un capitulo de "La Rosa de Guadalupe"