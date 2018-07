Austeridad salarial de AMLO sólo pegaría a 0.3% de burocracia

La política de austeridad republicana de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) bajo el precepto de que ningún funcionario puede ganar más que el presidente sólo tocaría de inicio al 0.3% de la burocracia del Gobierno Federal.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revelan que de los cerca de un millón 700 mil trabajadores del gobierno, alrededor de 8,100 tienen un salario superior a los 108 mil pesos mensuales, salario que el virtual presidente electo fijó como lo que será su ingreso fijo mensual, sin compensaciones.

Del total de burócratas que tienen salario superiores a dicho monto, 3 mil 600 son trabajadores de base y casi 4 mil 500 son de plazas de trabajadores de confianza. De estas últimas plazas, el futuro presidente de México ha señalado que se recortarían hasta un 70%, es decir, se borrarían cerca de 3,150 puestos para quedar en únicamente 1,350 personas.

Con ello, quedarían solamente 5,000 puestos con salarios superiores al tope fijado por AMLO, lo que representa el 0.3% de la burocracia al servicio del Gobierno Federal.

Actualmente el tabulador salarial de la administración pública es encabezada por el presidente de la República, con un sueldo de 2 millones 579 mil pesos al año (214 mil 994 pesos mensuales). De acuerdo con el artículo 127 de la Constitución, ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República.

CRÍTICAS DE DE LA MADRID

El actual secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, criticó los planes de austeridad de Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de la República, ya que consideró que reducir los salarios de altos funcionarios no ayudará a resolver los problemas económicos del país.

Asimismo, declaró que hay que "irse por la facilita", como en el caso de la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) o la descentralización de secretarías de Estado.

Durante el lanzamiento del Sistema Nacional de Calidad Turística y Primera Entrega del Distintivo Nacional de Calidad Turística, De la Madrid también advirtió que cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) representaría un retroceso para el sector turístico del país.

En cuanto a los planteamientos hechos por el virtual nuevo secretario de Turismo en la administración de López Obrador, Miguel Torruco, Enrique de la Madrid indicó que está atento y solicitará una reunión con él, para explicarle lo que se ha hecho bien en el gobierno saliente en rubros como el de Pueblos Mágicos y otras iniciativas que han deberían tener continuidad.

A su vez, Miguel Torruco Marqués, propuesto por AMLO para dirigir la Secretaría de Turismo durante el próximo sexenio, también habló sobre el tema en su cuenta de Twitter.

Al entregar 361 distintivos nacionales de calidad en la prestación de servicios asociados al turismo, el funcionario federal añadió que la certificación debería ampliarse a los rubros de seguridad y respuesta ante fenómenos naturales y otros desastres.

Asimismo, el ex secretario de Turismo de la Ciudad de México agregó que "en nuestro empobrecido país, aferrarse a ganar como funcionario público un sueldo muy por arriba de los presidentes de naciones desarrolladas, es no estar acorde a nuestra realidad!".

?? En nuestro empobrecido país, aferrarse a ganar como funcionario público un sueldo muy por arriba de los presidentes de naciones desarrolladas, es no estar acorde a nuestra realidad. Como diría John Winston Lennon "The Dream is Over"????