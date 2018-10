Locos, sexys e innovadores: Así se disfrazaron los famosos en Halloween

Ya estamos solo a unos días de una de las fiestas más grandes en EU, Halloween y algunas de las celebridades más famosas de Instagram ya comenzaron a lucir sus modelitos.

De acuerdo a Tribuna, el fin de semana pasado se llevaron a cabo las más tenebrosas y exclusivas fiestas de Halloween, que trajo un desfile de estrellas ataviadas con originales y divertidos disfraces.

A continuación se presentan los diez disfraces que más han llamado la atención y que no han dejado de ser tema de conversación en las redes.

1.- Lauren Jauregui

La cantante y exintegrante de Fifth Harmony ha encantado a sus fans al vestirse de la villana 'Harley Quinn', personaje de DC Comics, mientras que su novio, Ty Dolla Sign, personificó este Halloween al 'Joker'.

Daddy´s Lil Monster??????

Harley Quinn & The Joker take Gotham City



New song #Expectations out now if you´re looking to vibe to something sultry this Halloweeeeen??? https://t.co/MB1TxLZZIx pic.twitter.com/rfyyyV6ALR