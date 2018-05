"IDIOMA FEO"

Idioma español, crece la discriminación en EU

Hay un brote contra los hispanohablantes a pesar de que son el 17 por ciento de los habitantes del país norteamericano

Cada vez son más frecuentes los episodios de discriminación entorno al idioma español en Estados Unidos, a pesar de que el 17 por ciento de sus habitantes son de origen hispano.

El último caso fue el de hace algunos días en donde un agente fronterizo le solicitó los documentos a dos mujeres por hablar español en una estación de servicio en Montana.



Otro más se presentó hace unas semanas cuando un abogado amenazó a dos mujeres que charlaban en español, y les dijo: "Esto es América".

El caso de los empleados de la cadena Albertson que la demandaron por la política aplicada en 2012 y 2013 de "No Spanish" durante sus horas laborales e inclusive en su descanso.

Según un estudio de Pew Research Center (PRC) citado por el periódico El País, en EU hay más personas que hablan español que en España, por lo que existe un récord de 40 millones de habitantes (un 12,5%) que lo hablan en sus casas. A pesar de que el porcentaje de la población latina crece, el porcentaje de los hablantes cada vez va en picada.

"Es una tendencia pequeña, pero avanza más rápido que antes", apunta Mark Lopez, director de investigación.

El investigador sostiene que los menores de 18 años nacidos en EU con padres hispanos pierden el idioma, aun considerando que son más los hispanos nacidos a los inmigrantes que llegan a EU.

En contraste, Ignacio Olmos, director del Instituto Cervantes de Nueva York señala que desde hace 10 años los norteamericanos están saliendo del aislamiento del idioma debido a que se han introducido Escuelas Bilingües:

"Hace 20-25 años atrás, el español era el idioma que hablaba tu jardinero, tu empleada doméstica o la cajera, pero hoy es el idioma que aprende tu hijo en el colegio", explica.

Sin embargo, Olmos reconoce que existe un crecimiento del racismo al idioma por el discurso que trajo Trump: "Se ha acentuado la sensación de impunidad en esta administración, pero también crece el rechazo a ese tipo de actitudes, esa es la tensión que estamos viendo", analiza.

Por otro lado, el número de denuncias por discriminación en cuestión laboral no ha variado según la Comisión Federal para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC). Y es que en 2017 hubo más de 90.000 quejas de discriminación que incluyen quejas por el idioma: "Hay que entender que la política ´solo inglés´ no es ilegal cuando está motivada por cuestiones de seguridad o garantizar el funcionamiento del negocio y se implementa por motivos no discriminatorios", aclara Joseph Olivares, portavoz de EEOC.

Los testimonios que recoge el periódico El País son los de la hija de seis años de Ana Inojosa, que evita hablar español en la escuela que asiste en Brooklyn, Nueva York porque "Dicen que es feo".

La mamá cuenta que: "Ella me dice que la mayoría de los que fastidian son de origen mexicano. Yo creo que replican la discriminación que han sufrido sus padres", supone Inojosa, de Venezuela, radicada desde hace dos años en el país norteamericano.

