Periodista es agredida al aire por dirigente del PAN en Puebla

"Ya de por si nos están matando a las mujeres, y no se diga a periodistas, ya no puedes expresar nada, y nadie les dice nada, porque están dentro de un círculo de Poder… pero yo no quiero que esto quede impune. Y hago responsable a Pablo Rodríguez Regordosa de cualquier cosa que pueda pasarme".

La mañana del 17 de agosto, Yasmin Flores, llegó a las instalaciones de Al Portador. En el lugar la esperaba ya el dirigente municipal del PAN en Puebla, Pablo Rodríguez, quien al verla le dijo, "A ver que te pasa, aquí me tienes de frente, no es posible que des información falsa, te exijo me des una disculpa, si no te disculpas atente a las consecuencias", asegura la periodista.

Cuando Yasmin se encaminaba hacia la cabina de radio para comenzar la transmisión, Rodríguez Regordosa, jalo su vestido y siguió intimidándola. Una vez que Yasmin entró a la cabina, Rodríguez intentó irrumpir dentro de ésta, a través de empujones y gritos.

La agresión se reportó al aire en la estación.

"A ver, qué le pasa a Pablo Rodríguez Regordosa? ¿por que es tan cobarde y viene aquí a agredir? ¿que te pasa? ¿qué le pasa a los dirigentes del pan? ¿ese es el pan que promueve Martha Erika Alonso del respeto a la mujer? Oye, ¿quién te metió a la cabina? ¿quién te pide meterte en la cabina? Te pido que te salgas de mi cabina. Te pido que te salgas por favor", se escucha en la grabación.

Durante la transmisión, también se denunció sobre la actitud violenta de Rodríguez Regordosa, "Pablo Rodrigue se metió a mi cabina sin mi autorización y viene en una actitud violenta. Salte, no tienes nada que hacer en mi cabina, aquí no es el PAN".

A través de su cuenta de twitter, Yazmin mostró el audio de la grabación del momento en que ocurrieron las cosas.

Aquí la prueba de violencia del dirigente @CDMPAN @pabloRregordosa para su servidora, en verdad que pena???????#DirigenteIntolerante#NoMásViolenciaContraLaMujer#NiUnaMás#LibertadDeExpresión@AleMondras @ValeVarillas @Al_Portador @AristeguiOnline @aristeguicnn @MarthaErikaA pic.twitter.com/Lt5iTcnK23 — YASMIN FLORES (@yasazul18) 17 de agosto de 2018

Según dice Artículo 19, las agresiones comenzaron hace dos semanas, como consecuencia de una investigación donde Flores mencionó la supuesta implicación de Rodríguez Regordosa en casos de corrupción, conflicto de interés y otras irregularidades relacionadas con la instalación de la planta Audi en Puebla, cuando éste era Secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico en el gobierno de Moreno Valle.

El viernes 10 de agosto alrededor de la 01:00 am, Rodríguez le escribió a Yasmin para exigirle una disculpa al auditorio y a él. Al negarse, la periodista comenzó a recibir llamadas y mensajes amenazantes por parte del equipo de Rodríguez. En entrevista con Artículo 19, Yasmin Flores dijo, "gente de su oficina empezó a amenazarme de que si no le pedía una disculpa, me iban a demandar y que iban a tomar otras medidas".

Por lo anterio, Artíuclo 19 exhortó a la Comisión Estatal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que cumpla con su responsabilidad y garantice que las medidas de seguridad que ha otorgado a Yasmin Flores sean efectivas.

A la Comisión Estatal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y al Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas coordinarse y contactar a la periodista Yasmin Flores, a fin de contar la información necesaria para analizar el nivel de riesgo al que se enfrenta y otorgar las medidas correspondientes para su protección y la de su familia.

Además, insta al Gobierno Municipal de Puebla y al Gobierno Estatal de Puebla promuevan y garanticen condiciones para la labor de investigación y difusión de información con una perspectiva de género que cubra las particularidades a las que se enfrentan las mujeres periodistas en el estado.

Finalmente, hace un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que conozca del caso y se pronuncie e intervenga en la medida de sus atribuciones para la no repetición de este tipo de violaciones al derecho a las mujeres a una vida libre de violencia y a la libertad de expresión.

