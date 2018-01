Acoso y Abuso Sexual

Director del NY City Ballet, se retira tras denuncias de acoso sexual

Dos docenas de bailarines acusaron a Peter Martins de abusos verbales y físicos, así como de utilizar su poder para obtener favores sexuales

Negué, y sigo negando, haber incurrido en esas conductas inapropiadas, escribió en una carta Peter Martins, director del New York City Ballet (FOTO TOMADA DE WEB)

El afamado director del New York City Ballet, Peter Martins, anunció el lunes su retiro tras ser acusado de acoso y abuso sexual, dijo el diario de The New York Times.

De acuerdo con MVS, dos docenas de bailarines acusaron al director de 71 años, de abusos verbales y físicos, y de utilizar su poder para obtener favores sexuales.

Negué, y sigo negando, haber incurrido en esas conductas inapropiadas, escribió en una carta a la dirección del ballet en la que comunicó su retiro, según el texto divulgado por el diario.

Martins, quien es de origen danés, estaba siendo investigado tras una carta anónima que detalló muchas acusaciones. Luego un grupo de bailarines hicieron más acusaciones en el Times; algunas de las cuales datan de 1983.

Otrora principal bailarín, Martins fue designado codirector de la compañía en 1983 y seis años después pasó a ser su único director principal.

Martins es el último en ser arrastrado por la ola de denuncias desatada tras las que derribaron al productor de Harvey Weinstein por imputaciones que van desde el acoso hasta la violación.

La ola arrasó a personalidades del espectáculo, la política y el periodismo.

