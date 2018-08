Director de "El Exorcista" filma exorcismo real autorizado por el Vaticano

REDACCIÓN 29/08/2018 02:00 p.m.

William Friedkin, director de la película de culto "El exorcista", acaba de estrenar su nueva película, el documental "The Devil and Father Amorth", en el cual muestra el primer exorcismo oficial grabado en video. Existen muchos casos de exorcismos que han sido videograbados, pero Ninguno de ellos realizado por alguien autorizado por el Vaticano, como es el caso del exorcista Gabriele Amorth, el padre experto en la materia.

De acuerdo con Pijamasurf, el sacerdote Amorth tiene 91 años, en una de las escenas se le observa tratando a una mujer llamada Cristina, la cual dice estar poseída por el Diablo y habla con voces extrañas. El padre, que la ha exorcizado ya ocho veces, le pregunta "¿Cuántos son?" y ella contesta "Somos Legión". En la película Friedkin, además de grabar los exorcismos de Gabriele Amorth, investiga la imposibilidad de la medicina de explicar los síntomas que se presentan en los posesos y, los pormenores y beneficios de los rituales católicos para expulsar a los demonios.

En otra secuencia, el director de "El Exorcista" entrevista a una mujer italiana llamada Nadia, que fue tratada por Amorth y su hermano Paolo. "Me dijeron que reptaba por el suelo y decía palabras incomprensibles", dice Nadia. "Su cuerpo empezó a transformarse en algo que no era humano", añade Paolo; "Había que sujetarla entre cuatro".

Se calcula que en Italia unas 500 mil personas acuden cada año a un exorcista, lo cual obviamente sugiere que las creencias de los italianos los hacen más susceptibles a buscar este tipo de procedimientos. En México, quizás se buscaría hacerse una limpia. En Suiza, terapia y así en cada uno de los países del mundo, que de acuerdo a sus creencias y cultura recurren a diferentes métodos.

El documental "The Devil and Father Amorth", está disponible en Netflix.

