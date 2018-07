Morena presenta 10 puntos del plan de austeridad para diputados

REDACCIÓN 23/07/2018 03:16 p.m.

Mario Delgado Carrillo, diputado federal electo de Morena, planteó a sus homólogos un decálogo de compromisos de austeridad en donde se pretende reducir los viajes y viáticos al mínimo, cancelar los gastos de médicos privados, autos, vales de gasolina, telefonía celular, comidas y la contratación despachos, entre otras.

En conferencia de prensa, el todavía senador presentó un documento con 10 compromisos para los diputados federales electos por la coalición "Juntos Haremos Historia".

Delgado Carrillo señaló que los diputados electos en las pasadas elecciones deben de ejercer sus funciones legislativas mirando siempre por el bienestar de todos los mexicanos, por ello los invitó a comprometerse con su decálogo.

Planteó que deberán representar siempre al pueblo, respetar la Constitución y seguir los principios éticos de Morena de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Además, apoyar las reformas necesarias para la cuarta transformación del país, así como defender el patrimonio nacional, la soberanía, el respeto a los derechos humanos y combatir la corrupción.

El legislador electo también se pronunció por privilegiar un diálogo amplio e incluyente y un debate respetuoso con la sociedad y los otros Poderes de la Unión.

También legislar con absoluta transparencia, honradez y ejercer responsablemente el derecho de voto, así como asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados y a las reuniones de comisiones.

Su decálogo plantea la presentación de declaración patrimonial, de intereses e impuestos y "no promover ningún interés particular por encima del interés nacional".

El legislador hizo ver la necesidad de conducirse con austeridad republicana, eliminar el fuero y terminar con excesos y privilegios.

Planteó comunicar las acciones del gobierno y las labores legislativas con recorridos permanentes en los distritos. "Consultar con nuestros representados el sentido de nuestras votaciones".

Asimismo, erradicar la práctica de los "moches" y evitar negociar el voto a cambio de prebendas.

Planteó que el presupuesto para la Cámara de Diputados contendrá un estricto esquema de austeridad, que incluya medidas como reducir el salario para respetar la regla de que nadie puede ganar más que el Presidente de la República.

También reducir los viajes y viáticos al mínimo, cancelar las partidas para seguro de gastos médicos privados, de separación individualizada, autos, vales de gasolina, telefonía celular, comidas y la contratación despachos.

Delgado Carrillo enfatizó que se debe aprobar un Presupuesto de Egresos de la Federación transparente, austero, que garantice la estabilidad macroeconómica, propicie condiciones para el crecimiento económico y atienda primero a los más pobres y eliminar también las pensiones a los expresidentes.

Finalmente, aseguró que "la legislatura que está por iniciar será histórica porque va a conducir los trabajos legislativos para la cuarta transformación del país, por ello debemos tener compromisos claros con la ciudadanía para cumplir con el mandato que nos dieron en las urnas".

