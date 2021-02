Le piden a 'El Bronco' que deje entrar a gatitos y perritos a Palacio

Los legisladores piden que no se excluya a los ciudadanos con mascotas (Foto: Web)

Monterrey, N. L.- Los diputados locales de Nuevo León pretenden que se deje entrar con animales de compañía, perros y gatos a los ciudadanos en las oficinas gubernamentales del Estado.

Por ello, la 75° Legislatura acordó enviar un exhorto al Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón para que, en las oficinas gubernamentales, dependencias del Estado y en el Palacio de Gobierno, se permita a ciudadanos en general bajo su responsabilidad de no causar daños tenga acceso con animales de compañía; a excepción de hospitales y clínicas de salud.

Al hacer la propuesta el diputado Juan Carlos Ruiz manifestó que en sociedades modernas la convivencia entre un animal de compañía y su dueño se extiende más allá de la rutina habitual, ya que los animales en muchos casos además de ser una compañía son utilizados como animales de asistencia.

“En este sentido, científicamente se ha comprobado que la compañía de muchos animales ha resultado ser benéfica para personas que padecen alguna enfermedad, por lo que el lazo que se crea entre animal de compañía y dueño se vuelve casi indestructible en la vida de ambos.

“Es por lo que consideramos oportuno proponer el libre acceso en oficinas de las dependencias del Estado, a excepción de hospitales y clínicas de salud a ciudadanos que sean acompañados por su animal de compañía de los no altamente peligrosos, bajo su responsabilidad de controlarlo y no cause daños.

“Nuevo León siempre ha sido una tierra de avanzada, su metrópoli es considerada una de las más modernas de México y de Latinoamérica, es por ello que en aras de contribuir a que nuestra sociedad siga desenvolviéndose en una atmósfera moderna, pero sobre todo de humanidad”, señaló el diputado.

A favor del exhorto se manifestaron los diputados Claudia Tapia, Delfina de los Santos, Luis Susarrey e Ivonne Bustos.

