“Brincan” legisladores electos a la bancada de su preferencia

No importa el partido, sino estar legislando... dicen. (Especial).

Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) dio la cifra definitiva del número de integrantes que tendrá cada partido político representado en la Cámara de Diputados, los registros de la Secretaría General y de la Secretaría de Servicios Parlamentarios tienen cifras que difieren, pues durante el proceso de credencialización los legisladores electos se enlistaron en el partido “de su preferencia”.

A pesar de que llegaron abanderados por alguno de los institutos políticos que compitieron bajo la alianza “Juntos Haremos Historia”, que integraron Morena, PT y PES, diputados electos decidieron cambiarse de partido al momento de su registro. Este ejercicio, conocido como sobrerrepresentación, será impugnado por Acción Nacional.

Uno de esos casos fue el de Gerardo Fernández Noroña, quien ganó el distrito 4 de Iztapalapa con el Partido Encuentro Social (PES). Sin embargo, al registrarse en el proceso de credencialización lo hizo por el PT. Pero no es el único que al momento del registro se inscribió como integrante de otra fuerza política.

LE SIGUEN LOS PASOS A NOROÑA

Algunos diputados que ganaron bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT) solicitaron ser integrados en el grupo de Morena, como Mario Delgado Carrillo y Pablo Gómez Álvarez, quienes buscan la coordinación en la bancada mayor.

Otro que se cambió de bancada es Zoé Robledo, quien ganó con el PES y se registró en Morena. Hay políticos que obtuvieron sus distritos con otros partidos, pero se credencializaron con Encuentro Social, como Édgar Guzmán.

Este último tenía orígenes en Morena y resultó ganador en la encuesta, pero estaba asignado en un distrito donde al PT le correspondía designar al candidato.

Cuando decide dejar sus funciones de diputado local se acerca al PES, instituto que lo apoyó en campaña; gana y aunque en la boleta estaba con el PT, ahora formará parte del grupo parlamentario de Encuentro Social.

En el caso de Fernández Noroña, él sería uno de los principales candidatos del PT. No obstante, en la repartición de distritos designaron el que le correspondía al PES, partido que fue con él porque las encuestas vaticinaban su triunfo sobre el candidato de "Por México al Frente", Fernando Belaunzarán.

Entrevistado al respecto, Fernando Manzanilla, diputado electo y próximo líder de bancada del PES, explicó a LA SILLA ROTA que esto es un asunto que se acuerda al interior de las fuerzas políticas, no en el INE ni en el Congreso de la Unión.

Calificó a esta situación como común cuando se postula a algún candidato en coalición, ya que primero los partidos aliados realizaron la asignación de los distritos federales y después hicieron la postulación de legisladores.

Fernando Manzanilla, diputado electo del PES

“Es muy común que en los Distritos haya sido siglado por un partido, pero quien haya propuesto fue otro partido, por eso no hay coincidencia entre los datos que manejan los medios de quienes salieron electos porque son siglados a los que se propuso. Quienes van a integrar los grupos parlamentarios son quienes fueron propuestos por los distintos partidos, y también puede haber variaciones porque alguien pudo haber ganado con un partido y hoy cambiar de opinión, decir no me voy a la bancada del PT sino de Morena o PES. Hasta que termine el registro y casi el día de la instalación sabremos las cifras exactas”.

En tanto, Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de Diputados, explicó que esta situación, aunque puede resultar confusa para los ciudadanos no es ni irregular ni ilegal, ya que el número de diputados por bancada es un asunto que se acuerda entre partidos.

Mauricio Farah (al frente y de lado, con camisa azul).

Señaló que durante el proceso de credencialización no se les pide a los legisladores electos el partido que representan, y por lo tanto esa información no viene en su identificación, sino que eso se sabe por el día que asisten a registrarse, ya que a cada partido se le asigna un día y al final las fuerzas políticas entregan una lista con sus integrantes.

¿QUÉ DICE LA LEY?

La normatividad que contempla la regulación de cómo se conformarán los grupos parlamentarios es la Ley General de Partidos. Esto señala el capítulo II De las Coaliciones Artículo 87 número 11 que “concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de senadores y diputados, terminará automáticamente la coalición por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso los candidatos a senadores o diputados de la coalición que resultaren electos quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de coalición”.

Esa misma ley indica que el convenio de coalición contendrá en todos los casos, entre otros, el señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición, así como el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos, de resultar electos.

En el convenio de coalición de Morena, PT y PES, aprobado por el Consejo General del INE en diciembre de 2017, establece que: “LAS PARTES reconocen y convienen para los efectos de este convenio que el origen partidario de cada una de las candidatas y de los candidatos a diputados y senadores federales a postular como coalición es el que se señala para cada uno de ellos y que se anexa al presente convenio"

De la misma forma, "para el caso de resultar electos los diputados o senadores que se postulan, LAS PARTES acuerdan que el grupo parlamentario al que se integrarán éstos será precisamente el del mismo partido político que se señaló en anexo señalado en el punto anterior”.

De acuerdo a lo signado por el convenio de coalición de "Juntos Haremos Historia" y revisado por La Silla Rota, los grupos parlamentarios serán conformados por diputados electos con el partido que se indicó en el anexo presentado al INE, y en ningún momento aclara que se tomarían en cuenta a los propuestos por cada partido, como explicó el diputado electo Fernando Manzanilla.

ams