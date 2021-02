Esto hicieron diputados a rarámuris que indignó en redes

A través de redes sociales se ha generado una gran indignación por parte de la ciudadanía chihuahuense, luego de que diputados de la Junta de Coordinación Política del Congreso local recibieron a un grupo de rarámuris quienes exponían sus problemáticas, mientras que los legisladores desayunaban.

Durante una transmisión en vivo que realizó el legislador de Morena, Pedro Torres, se puede observar cómo los diputados ingieren alimentos y los rarámuris están sentados en unas sillas frente a ellos pidiendo el apoyo de los legisladores.

Ante las críticas, el mismo diputado fue quien ofreció una disculpa pública por el trato dado a los representantes indígenas.

"Ofrezco una disculpa pública a los hermanos Rarámuris que acudieron a la Junta de Coordinación Política por recibirlos mientras los diputados desayunábamos y no tuvimos la gentileza de invitarlos a participar de los alimentos que estábamos ingiriendo."

"Reconozco que fue un acto vergonzoso y asumo la responsabilidad que me corresponde y me comprometo a que una situación similar no ocurra nuevamente. (Ya lo hice con los compañeros de manera directa)", publicó Torres posteriormente.









Con información de El Diario de Chihuahua





kach