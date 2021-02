Diputada despachará fuera del Congreso de Nuevo León

Monterrey, N. L.- Ante la reiterada indiferencia de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (COCRI) a reconocerla como titular del Grupo Legislativo Independiente, la diputada Delfina Beatriz de los Santos Elizondo decidió atender a los ciudadanos a las afueras del Congreso y despachar todos los asuntos inherentes a su representación popular.

La determinación de la legisladora autodeclarada como Independiente fue respaldada por su colega del partido Morena, Celia Alonso al señalar que, por Ley, le asiste la razón a ser considerada como Coordinadora del Grupo Legislativo Independiente. De los Santos Elizondo, llegó al Congreso por el Partido del Trabajo pero apenas inició la Legislatura en septiembre y renunció al Partido del Trabajo.

La diputada de Morena advirtió que va a ser lamentable para el Congreso verla afuera de la institución atendiendo a la gente, misma que merece ser recibida y escuchada por la diputada en un lugar adecuado y digno como corresponde a los ciudadanos a los cuales representa.

La legisladora de Morena abundó en su apoyo a De los Santos Elizondo al demandar a los integrantes de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno a que “escuchen el reclamo” de la diputada ahora Independiente.

Delfina de los Santos dice que contendió por el PT sin estar afiliada al partido y que ahora renunció a la bancada por así convenir a los intereses de los ciudadanos.

Nosotros vemos que no comulga con la plataforma de la coalición que la llevó a la diputación, lo más sano es que tome su propio camino. No ha habido explicación, entendemos que ya no le gustó la plataforma; se le apoyó, se le financió la campaña, se le dieron los apoyos, y bueno, pues hoy pasó lo que pasó, yo no quisiera juzgar conductas ajenas, yo simplemente describo los hechos”, opinó el coordinador de los diputados del PT, Asael Sepúlveda.

