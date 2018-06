IZTAPALAPA

Denuncia Dione Anguiano que Morena difunde libelo en su contra

Acusa que hicieron circular una carta plagada de acusaciones falsas contra la Jefa Delegacional

REDACCIÓN 28/06/2018 09:46 p.m.

La Jefa Delegacional negó categórica que su gobierno incurra en un operativo para desestabilizar la jornada electoral

La jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano Flores, anunció que presentará una denuncia por la distribución de una carta anónima, que circula desde esta tarde como parte de una campaña de desprestigio en contra de su gobierno y ella.

En entrevista, recordó que durante toda la campaña los candidatos de ese partido se la han pasado anunciando que perderán en la demarcación, justificando su derrota, pero el colmo fue esta tarde cuando comenzaron a enviar de manera anónima un escrito en el que acusan que el PRD y su gobierno pretenden robarse la elección en la demarcación más poblada.

Se trata, explicó, de un documento de tres cuartillas que llegó a los trabajadores y vecinos de Iztapalapa, donde enumeran una lista de presuntas irregularidades de cara al proceso electivo del 1 de julio; mencionan la compra de votos y robo de urnas para alcanzar una meta de 750 mil votos.

De acuerdo con el texto, "yo encabezo el supuesto fraude y para ello he recurrido a una serie de acciones como entrega de despensas, celulares, tinacos, tabletas, colocación de propaganda electoral, amedrentamiento y violencia contra candidatos, intimidación a trabajadores, compra del voto y una erogación de 150 millones de pesos".

Al respecto, la Jefa Delegacional negó categórica que su gobierno incurra en este tipo de prácticas o de implementar un operativo para desestabilizar la jornada electoral.

En opinión de la titular del gobierno en Iztapalapa llama la atención el doble discurso de Morena, que, por un lado afirma que ganará la elección de la alcaldía de Iztapalapa, y por otra, se la pasa argumentando que no ganarán y "responsabilizando al gobierno que encabezo de que van a perder".

Sin embargo, "quiero dejar claro que no somos iguales, no actuaremos con violencia, no vamos a poner en riesgo a la gente ni la gobernabilidad de lo que más queremos y nos importa que es Iztapalapa".

