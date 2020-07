Ya podremos esperar 17 días y no 90, para rentar una película del cine

Universal Pictures y AMC Theatres llegaron a un acuerdo que cambiará fundamentalmente el modelo económico que ha sostenido a Hollywood durante décadas. Después de meses de negociaciones, Universal y AMC acordaron reducir la ventana de tiempo que una película se reproduce exclusivamente en los cines antes de pasar a plataformas de alquiler digital como iTunes y Amazon, de 90 días a solo 17.

Mientras que el trato solo se aplica a las películas de Universal en AMC, de acuerdo con la guía de negocios Quartz, es probable que establezca un nuevo estándar que otros estudios y cadenas de teatros adoptarán pronto.

Además, Universal y AMC ahora comenzarán conversaciones similares sobre lanzamientos de películas fuera de los Estados Unidos, informó el New York Times.

La ventana de exclusividad teatral de 90 días se remonta a la década de 1980, cuando las cintas VHS se hicieron populares en todo el mundo. Fue diseñado para garantizar que las películas tuvieran suficiente tiempo en los cines para generar ingresos antes de que los alquileres de videos domésticos canibalizaran el negocio. Pero los principales estudios de Hollywood siempre han querido acortar esa ventana, porque la mayoría de las películas dejan de ganar dinero en los cines después de unos tres fines de semana.

Cuanto más tiempo permanezca una película exclusiva para los cines más allá de ese punto, más tiempo tendrán que esperar los estudios para beneficiarse de los alquileres, y más tiempo tendrán que esperar los consumidores para ver nuevas películas en casa.

Las cadenas de teatros, por supuesto, quieren que las películas permanezcan en los cines el mayor tiempo posible. Hasta el histórico acuerdo de ayer, nunca compartieron ninguna de las ganancias del estudio cuando se alquila una película en casa.

Ahora, Universal le dará a AMC un recorte no revelado de sus ingresos de alquiler digital a cambio de que AMC finalmente ceda espacio en la ventana exclusiva de tres meses.

"AMC adopta con entusiasmo este nuevo modelo de la industria", dijo el CEO de AMC, Adam Aron, en un comunicado , y agregó que la compañía, por primera vez, "participa en la totalidad de la economía de la nueva estructura".

En abril, AMC dijo que se negaría a mostrar películas de Universal en sus cines después de que el estudio sugiriera, luego de su exitoso lanzamiento digital de Trolls World Tour, que pondría a disposición más películas para su visualización inmediata en el hogar. Siempre se esperaba que las dos partes llegaran a un acuerdo: AMC necesita las películas de Universal para ayudar a atraer clientes, y Universal tiene un interés personal en la supervivencia de la cadena de teatros más grande del mundo (AMC tiene 8,000 pantallas solo en los Estados Unidos).

Pero no solo llegaron a un acuerdo. Construyeron un modelo de distribución completamente nuevo que podría impulsar a Hollywood en las próximas décadas.

El acuerdo brinda a los estudios rivales la posibilidad de buscar ventanas más cortas, lo que probablemente conduzca a un mundo en el que la ventana de 17 días se convierta en la norma, sin importar el estudio o la cadena de teatros. Esto es lo que podría significar para el futuro de las películas.

En tanto, muchas de las franquicias más grandes de la compañía, como Fast and the Furious y Jurassic World, pueden generar enormes ventas de boletos en todo el mundo en las últimas tres semanas. Si una película está aplastando la taquilla, Universal no querrá terminar prematuramente su carrera en los cines. Todo eso significa que las grandes películas todavía se mostrarán en complejos durante más tiempo que la ventana de 17 días. Pero todo lo demás saldrá de los cines rápidamente.

Cualquier cosa que no sea un éxito de taquilla de gran presupuesto probablemente saldrá de los cines tan pronto como se permita. Después de aproximadamente tres semanas, esas películas pueden generar más ingresos para los estudios en plataformas digitales de lo que lo harían mientras languidecen en los cines vacíos.

¿Y el cine independiente?

Este sistema podría perjudicar a los cineastas independientes que confían en el boca a boca y en la información pública de la taquilla para construir su reputación y progresar en sus carreras, señaló el sitio web de entretenimiento Collider.

Sus películas ya son difíciles de ingresar a los cines dominados por el contenido de los estudios de Hollywood. Y ahora, incluso en los raros casos en que lo hacen en las principales cadenas de teatros, es probable que se vean obligados a salir lo antes posible.

No obstante, en última instancia, este nuevo modelo es una victoria para los consumidores que han pedido una mayor flexibilidad en la experiencia de visualización de películas. El aumento de la transmisión y la mejora de la experiencia de visualización en el hogar, ha dejado en claro que los consumidores quieren que el contenido de Hollywood se les entregue en sus hogares rápidamente y a un precio razonable, pero los estudios de cine han tardado en encontrar una manera de lograrlo sin molestar sus compañeros teatrales.

Es probable que el modelo sea especialmente conveniente para familias con niños. Un alquiler individual bajo demanda le da acceso a toda la familia a la película.

Pequeños cines pierden

Es probable que las noticias dejen atrás a cines independientes. Debido a la pandemia, algunos ya se han cerrado permanentemente, y muchos más están en peligro de hacerlo pronto sin nuevas películas para proyectar.

Mientras que las grandes cadenas como AMC son responsables de grandes porciones de las ventas de entradas de películas de Hollywood, los teatros independientes más pequeños generan muchos menos ingresos para los estudios.

Las empresas como Universal no tienen ningún incentivo para reducir los cines independientes en sus ganancias digitales como lo harían con las cadenas globales. Eso sería devastador para los teatros pequeños, de propiedad independiente. No se les permitiría proyectar películas durante mucho tiempo ni recibir una porción del pastel digital. Sin ninguno de esos flujos de ingresos, es difícil ver cuántos podrían continuar operando.

Plataformas digitales, ¿peligro para Hollywood?

Los líderes en este formato son servicios como iTunes de Apple, Amazon Video y Google Play, así como proveedores de cable que permiten a los suscriptores alquilar películas a través de sus televisores. AMC Theatres también tiene su propia plataforma PVOD.

Si cada vez hay más películas importantes disponibles en PVOD mucho más rápido de lo que solían ser, las empresas tecnológicas, las plataformas sociales e incluso los servicios de entrega por Internet que aún no tienen una forma de llevar esas películas a los clientes podrían ingresar al negocio, y las cadenas de teatros que no tienen una plataforma querrán la suya.

Será más fácil que nunca para los consumidores alquilar películas, sin importar qué dispositivos posean o a qué servicios se suscriban.

Hollywood todavía gana demasiado dinero de la taquilla global, su fuente de ingresos más constante durante décadas, para desaparecer por completo. Y no importa cuánto se trasladen los consumidores a la transmisión y otras plataformas digitales, la transmisión de películas sigue siendo una propuesta única.

Los sistemas de entretenimiento en el hogar han mejorado, pero uno nunca puede replicar realmente la experiencia de sentarse en una sala de cine abarrotada con una bolsa de palomitas de maíz en la noche de estreno de una gran película. Mientras haya un mercado para esos momentos, Hollywood descubrirá una forma de continuar.