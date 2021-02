¿Ya pensaste qué harás con tu aguinaldo?

Hoy en día, la jubilación no te garantiza un retiro provechoso. Ante esta situación se pone en riesgo a las personas que no están en un sistema de pensión y frágiles a las personas que cuentan con una afore, ya que no será suficiente el ingreso al momento de jubilarse, por eso, lo ideal es tener planes para un buen futuro financiero, creando un ahorro individual, con objetivos de inversión a corto plazo con disponibilidad inmediata para imprevistos o emergencias médicas; planes de mediano plazo para disfrutar de vacaciones, viajes importantes o el enganche de un auto y largo plazo para el retiro”, detalló el experto.